Forbes nennt Thailand eines der besten weltweiten Ruhestandsziele für 2025

PATTAYA, Thailand – Das US-Medienportal Forbes, bekannt für seine Berichte über Wirtschaft, Finanzen, Technologie, Führung und Lifestyle, hat seine Liste der weltweit besten Orte für den Ruhestand im Jahr 2025 veröffentlicht. Bewertet wurden unter anderem Lebenshaltungskosten, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Sprachbarrieren, Kriminalitätsraten, Klimarisiken sowie die Frage, wie willkommen US-Rentner sind.





Insgesamt umfasst die Auswahl 24 Länder mit 96 empfohlenen Zielorten. Thailand wurde dabei mit den Standorten Chiang Mai, Bangkok, Phuket und Koh Samui besonders hervorgehoben.

Über Thailand schreibt Forbes: „Thailand zieht zahlreiche US-Rentner an – dank einer einladenden asiatischen Kultur, Lebenshaltungskosten, die weniger als die Hälfte der USA betragen, sowie einer exzellenten und zugleich günstigen medizinischen Versorgung, die Patienten aus aller Welt anzieht. Englisch ist weit verbreitet. Die Kriminalitätsrate ist niedrig, die Politik stabil. Naturrisiken umfassen Tsunamis. Das O-X-Rentnervisum ist leicht erhältlich, wenn ein Jahreseinkommen von rund 24.000 US-Dollar pro Paar nachgewiesen wird und zusätzlich 25.000 US-Dollar auf einem thailändischen Bankkonto hinterlegt sind.







Ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den USA und Thailand verhindert eine Doppelbesteuerung und befreit zudem Sozialleistungen und US-Pensionen von thailändischen Steuern. Da es derzeit keine Nonstop-Flüge gibt, kann die Rückreise in die USA 24 Stunden oder länger dauern. Beliebte Orte sind die nördliche Stadt Chiang Mai, die geschäftige Hauptstadt Bangkok, die Insel Phuket sowie Koh Samui im Golf von Thailand.“

Mit dieser Einschätzung bestätigt Forbes erneut Thailands Ruf als attraktives Ziel für Ruheständler aus dem Ausland, das sowohl erschwingliches Wohnen als auch hohe Lebensqualität bietet.



































