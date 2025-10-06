Iraner gibt sich als Polizist aus – Festnahme nach Raub an indischem Touristen in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya hat einen iranischen Mann festgenommen, der sich als Polizist ausgab, um einem indischen Touristen Bargeld zu stehlen. Der Vorfall ereignete sich am 1. Oktober entlang der Sukhumvit Road in der Nähe von Little Walk, als zwei Iraner auf einem Motorrad den Touristen anhielten, sich als Beamte ausgaben und 300 US-Dollar erbeuteten, bevor sie flohen.



Die Behörden werteten mehr als 70 Überwachungskameras aus und verfolgten die Spur der Täter bis zu einem in Soi Naklua 16 gemieteten Motorrad. Das gestohlene Bargeld konnte zudem bis zu einer Wechselstube in Khao Phra Tamnak zurückverfolgt werden. Am 4. Oktober wurde einer der Männer, später identifiziert als Herr Noureddin Morteza Imani, in einem iranischen Restaurant in Süd-Pattaya beim Essen aufgespürt. Ermittler stellten fest, dass er sein Visum um 39 Tage überzogen hatte.

Bei der Festnahme sicherte die Polizei Beweismaterial, darunter ein Samsung Galaxy A05, eine Patek Philippe-Uhr sowie die Gesichtsmaske, die beim Überfall getragen wurde. Herr Imani wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun nach thailändischem Recht verantworten.







Die Behörden betonten, dass dieser Fall die Entschlossenheit der Polizei von Pattaya unterstreiche, die Sicherheit von Touristen zu gewährleisten – auch angesichts skrupelloser Täter, die Besucher selbst am helllichten Tag ins Visier nehmen.



































