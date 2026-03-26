Thailändische Regierung startet Programm „Reinige deine Klimaanlage für die Nation“ mit 300-Baht-Rabatt

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Regierung hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich für die landesweite Kampagne „Clean Your Air Conditioner for the Nation“ anzumelden. Das Programm bietet einen Rabatt von 300 Baht auf die Reinigung von Klimaanlagen, wobei insgesamt 30.000 Teilnahmeplätze zur Verfügung stehen.

Airin Phanruth, stellvertretende Regierungssprecherin im Büro des thailändischen Premierministers, erklärte, die Initiative sei Teil der Bemühungen der Regierung, die Belastungen für die Bevölkerung angesichts globaler Energieunsicherheiten im Zusammenhang mit Spannungen im Nahen Osten zu verringern.

Organisiert wird das Programm vom thailändischen Energieministerium in Zusammenarbeit mit der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) sowie Partnern aus dem Privatsektor, darunter Kaufhäuser und Online-Dienstleister.

Im Rahmen der Kampagne erhalten Teilnehmer einen Preisnachlass von 300 Baht für die Reinigung ihrer Klimaanlage. Die Aktion ist auf 30.000 Anmeldungen begrenzt. Zusätzlich stehen 15.000 weitere Rabatte für energieeffiziente Produkte mit dem thailändischen Energiesparlabel „No.5“ zur Verfügung.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Initiative dazu beitragen wird, den Stromverbrauch zu senken und die CO₂-Emissionen zu reduzieren, indem Haushalte zu einer effizienteren Wartung ihrer Geräte motiviert werden.







Die Registrierung ist vom 25. März bis zum 23. Mai 2026 über teilnehmende Kaufhäuser und Online-Plattformen möglich. Interessenten müssen folgende Unterlagen bereithalten:

Thailändischer Personalausweis

• Eine Stromrechnung aus dem Jahr 2026 mit Kundennummer

Der Rabatt ist nicht übertragbar und kann nicht in Bargeld umgewandelt werden.

Airin betonte, dass eine regelmäßige Reinigung von Klimaanlagen deren Effizienz steigert, den Energieverbrauch reduziert und Haushalten langfristig hilft, Stromkosten zu sparen – im Einklang mit der Energiepolitik der Regierung.



































