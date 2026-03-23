Finnischer Fußgänger bei Motorradunfall in Jomtien tödlich verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein 55-jähriger finnischer Staatsbürger ist am späten Samstagabend (21. März) auf der Jomtien Second Road tödlich verletzt worden, nachdem er von einem leistungsstarken Motorrad erfasst wurde. Die Polizei von Pattaya hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 21:40 Uhr in der Nähe des Rompho Market. Rettungskräfte der Sawang Boriboon Stiftung sowie medizinisches Personal eilten zum Einsatzort und fanden zwei schwer verletzte ausländische Männer auf der Straße vor.

Das Opfer, das die Straße überquerte, wurde ohne Puls aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen erlag der Mann später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Fahrer des Motorrads, ein ausländischer Mann im Alter von etwa 30 bis 40 Jahren, wurde in kritischem Zustand ohne Ausweispapiere in ein Krankenhaus gebracht.







Rund 300 Meter vom Aufprallort entfernt entdeckte die Polizei ein schwer beschädigtes Kawasaki Z800, das offenbar ins Schleudern geraten war und anschließend in ein geparktes Fahrzeug prallte.

Zeugen berichteten von hoher Geschwindigkeit kurz vor dem Unfall. Die Polizei sicherte Spuren am Unfallort und wertet derzeit Videoaufnahmen aus, um die genaue Unfallursache zu klären.



































