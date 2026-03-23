Öl-Sorgen trüben Ausblick auf Songkran-Fest

PATTAYA, Thailand – Kurz vor dem Songkran sorgt eine landesweite Umfrage für Besorgnis: Angst vor einer möglichen Ölknappheit und schwindendes Vertrauen in die Regierung könnten die Reisepläne vieler Thailänder beeinträchtigen.

Die vom National Institute of Development Administration (NIDA Poll) durchgeführte Erhebung unter 1.310 Erwachsenen zeigt eine deutlich angespannte Stimmung. Fast die Hälfte der Befragten äußerte Sorge über eine mögliche Treibstoffknappheit, rund ein Drittel fühlt sich „mäßig beunruhigt“, während knapp 18 Prozent sogar „stark beunruhigt“ sind.

Die Auswirkungen sind bereits spürbar: Mehr als die Hälfte berichtet von Einschränkungen im Alltag durch die Treibstoffsituation. Gleichzeitig ist das Vertrauen in die Regierung gering – 44 Prozent zweifeln sowohl an den angegebenen Ölreserven von 98 Tagen als auch an der Fähigkeit, rechtzeitig Nachschub zu sichern.

Besonders kritisch ist der mögliche Einfluss auf das Reiseverhalten während Songkran, einer der wichtigsten Reisezeiten des Jahres. Zwar hatten viele ohnehin keine Reisepläne, doch ein erheblicher Teil derjenigen, die verreisen wollten, denkt um: Rund 15 Prozent würden ihre Reisen ganz absagen, andere planen Anpassungen bei Transport oder Ziel. Nur eine Minderheit will unverändert reisen.







Für Tourismus und Transportsektor könnte dies spürbare wirtschaftliche Folgen haben. Das Ergebnis der Umfrage verdeutlicht vor allem eine wachsende Kluft zwischen offiziellen Zusicherungen und der öffentlichen Wahrnehmung.

Mit nur noch wenigen Wochen bis zum Fest dürfte es entscheidend sein, das Vertrauen der Bevölkerung wiederherzustellen – andernfalls könnte Songkran in diesem Jahr deutlich ruhiger ausfallen als gewohnt.



































