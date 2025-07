Ehemann dropkickt Ehefrau sie sticht zurück Nachbarn nicht überrascht

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – In Süd-Pattaya kam es am späten Nachmittag des 3. Juli zu einem dramatischen Fall häuslicher Gewalt. Gegen 17:00 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Wohnhaus in der Nähe der Soi Kor Phai 10 gerufen. Vor Ort fanden sie einen schwer verletzten Mann mit mehreren Stichwunden – umgeben von einer großen Blutlache.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Mann namens Teerawat. Er wurde unter anderem am Rücken und am linken Schienbein mit einem Messer verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn notdürftig und brachten ihn umgehend ins Pattaya Patthamakhun Hospital.







Laut Aussagen von Nachbarn ging der Tat ein lautstarker Streit zwischen Teerawat und seiner Ehefrau voraus. Kurz darauf sei der Mann blutüberströmt zu Boden gegangen, während die Frau mit ihrer etwa drei- bis vierjährigen Tochter flüchtete.

Videoaufnahmen von Überwachungskameras zeigen die Eskalation deutlich: Zunächst kommt es vor dem Haus zu einem heftigen Wortwechsel. Dann schleudert Teerawat einen regelrechten Dropkick gegen seine Frau. Diese zieht daraufhin ein Messer und sticht mehrfach auf ihn ein. Anschließend nimmt sie das Kind an sich und flieht. Ermittler fanden später heraus, dass sie mit einem Linienbus in ihre Heimatprovinz Ratchaburi gereist ist.

Die Polizei informierte den Verletzten darüber, dass er bei Interesse an einer Strafverfolgung eine offizielle Anzeige auf der Polizeiwache von Pattaya erstatten müsse. Ermittlungen sind im Gange; Beamte werten derzeit Beweismaterial aus und befragen Zeugen, um den genauen Ablauf zu rekonstruieren.



In den sozialen Medien sorgt der Vorfall für hitzige Diskussionen. Viele Nutzerinnen und Nutzer stellen sich auf die Seite der Frau und werfen dem Ehemann jahrelangen Missbrauch vor. Er habe, so der Tenor vieler Kommentare, die Eskalation selbst verschuldet. Nachbarn beschrieben die Frau als liebevolle Mutter, die offenbar an ihre Grenzen getrieben wurde.

Ob es zu einer Anklage kommt, bleibt abzuwarten – entscheidend wird das Ergebnis der laufenden Ermittlungen sein. Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf das Thema häusliche Gewalt in Thailand und die Frage nach besserem Schutz für Betroffene.