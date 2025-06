Deutscher Bar-Manager in Pattaya mit 427 Gramm Kokain und Waffe verhaftet

PATTAYA, Thailand – Die Polizei hat einen 42-jährigen deutschen Staatsbürger namens Mike festgenommen, der eine Bierbar und einen Sportclub im Zentrum von Pattaya betreibt. Ihm wird vorgeworfen, mit Kokain gehandelt und illegal eine Schusswaffe besessen zu haben.

Beamte der Stadtpolizei Pattaya und der thailändischen Rauschgiftbekämpfungsbehörde (NSD) stellten bei der Festnahme insgesamt 427 Gramm Kokain im geschätzten Wert von über 490.000 Baht sicher. Zudem wurde eine Pistole vom Kaliber .380 sowie Munition beschlagnahmt.







Die Ermittlungen ergaben, dass Mike regelmäßig Kokain an ausländische Kunden in Pattaya verkaufte und dabei stets bewaffnet war. Den Durchbruch erzielten die Ermittler durch einen kontrollierten Scheinankauf von zwei Gramm Kokain in einem bekannten Brathähnchen-Restaurant im Zentrum Pattayas. Nach dem Deal versuchte der Verdächtige, auf einem Motorrad zu fliehen, konnte jedoch unweit seiner Bar in der Soi Buakhao gestellt und festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Zentral-Pattaya entdeckten die Ermittler weitere 424 Gramm Kokain sowie die geladene Waffe. Mike gestand, das Kokain von einem weiteren deutschen Landsmann zu erhalten, der es ihm zu Preisen zwischen 2.500 und 3.000 Baht pro Gramm lieferte. Laut seinen Angaben trafen gelegentlich auch größere Mengen – bis zu ein Kilogramm – ein, die er dann an andere Ausländer weiterverkaufte. Die Gewinne habe er anschließend geteilt.



Die Polizei äußerte jedoch Zweifel an Mikes Aussagen und geht davon aus, dass ein größeres Drogennetzwerk hinter den Aktivitäten steckt. Weitere Ermittlungen gegen mögliche Komplizen laufen.

Mike lebt nach eigenen Angaben seit vier bis fünf Jahren in Thailand und nutzte seine Position als Bar- und Sportclub-Manager offenbar als Tarnung für seine Drogengeschäfte. Trotz seiner Bemühungen, die Aktivitäten zu verschleiern, führte die gezielte Aktion der Ermittler mit klaren Beweisen schließlich zu seiner Festnahme.