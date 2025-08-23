Deutsche Touristen kritisieren Pattayas geplantes Einbahnstraßen-Konzept

PATTAYA, Thailand – Während Stadtbeamte über neue Einbahnstraßen in Süd-Pattaya und auf der Walking Street nachdenken, um das Verkehrschaos zu bekämpfen, kommen einige der lautesten Kritiker nicht von den Einheimischen, sondern von deutschen Touristen, die sagen, dass der Plan anderswo bereits gescheitert sei.

„Die Einbahnregelung hat vor ein paar Jahren in Chiang Mai nicht funktioniert und wurde nach kurzer Zeit wieder aufgehoben“, bemerkte ein Besucher und wies darauf hin, dass sowohl Touristen als auch Einheimische schnell frustriert über blockierte Zufahrten und verwirrende Beschilderungen waren. „Jedes Jahr dasselbe Sülze. Es ändert sich nichts.“







Die Kommentare spiegeln eine wachsende Besorgnis wider, dass Pattayas Verkehrsprobleme weniger mit Fahrtrichtungen als mit Disziplin zu tun haben. Auf der Jomtien Beach Road zum Beispiel werden neu eingeführte Einbahnstrecken oft von Motorradfahrern ignoriert, die einfach entgegen der Fahrtrichtung fahren und so neue Gefahren für Fahrer und Fußgänger schaffen. Anwohner beklagen blockierte Kreuzungen und Beinaheunfälle, wobei das Chaos oft größer ist als zuvor.

Gleichzeitig verschärft Pattaya die Kontrollen bei einem weiteren langjährigen Problem – den Motorradvermietungen. Vizebürgermeister Wutthisak Rermkijkarn leitete kürzlich ein hochrangiges Treffen mit Polizei, Bezirksbeamten und Tourismusbehörden, um strengere Registrierung, Parkgrenzen und Lizenzanforderungen für Betreiber durchzusetzen. Dies folgt auf wiederholte Unfälle mit deutschen Touristen auf Mietmotorrädern, von denen viele berichteten, dass sie nach Unfällen Schwierigkeiten hatten, eine Entschädigung zu erhalten.

Die vorgeschlagenen Vorschriften, die unter dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsschutz stehen, sehen „Kulanzzonen“ für Mietparkplätze entlang der Pattaya Beach Road vor und verlangen, dass Betreiber Lizenzen und Dokumente prüfen, bevor sie Motorräder übergeben. Anwohner fordern solche Maßnahmen seit langem, frustriert über die Reihen von Motorrädern, die in die Straßen hineinragen, insbesondere in engen Sois wie Bongkot.



Während viele die Initiative des Vizebürgermeisters zur Rechenschaftspflicht der Vermietungen begrüßen, betonen andere, dass Infrastrukturänderungen wie Einbahnstraßen nur funktionieren, wenn das Gesetz tatsächlich durchgesetzt wird. „Es geht nicht um neue Regeln – es geht darum, die alten durchzusetzen“, sagte ein deutscher Langzeitbesucher. „In Pattaya fahren die Leute immer noch ohne Helm, entgegen der Fahrtrichtung und ohne Lizenz. Solange sich das nicht ändert, wird Einbahnstraßen nichts lösen.“

Derzeit verfolgt die Stadt beide Ansätze – strengere Regeln für Vermietungen und experimentelle Änderungen im Verkehrsfluss –, doch Bewohner und Touristen bleiben skeptisch. Wie ein deutscher Tourist zusammenfasste: „Man löst Chaos nicht, indem man die Pfeile auf der Straße ändert. Man löst es, indem alle die gleichen Regeln befolgen.“







































