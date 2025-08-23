Thailändische Frau entkommt, Entführung in Pattaya verhindert, Verdächtige fliehen nach Verfolgungsjagd

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya reagierte auf einen Notruf einer thailändischen Frau, die in ihrem Haus von zwei chinesischen Männern bedroht und gefesselt worden war. Die Täter sollen darauf gewartet haben, ihren chinesischen Ehemann am 22. August zu überfallen. Der Vorfall ereignete sich in einer zweistöckigen Poolvilla in der Bongkot Road, Süd-Pattaya.

Das 30–40 Jahre alte Opfer berichtete, dass sie in einem Schlafzimmer mit Kabelbindern gefesselt und von den Angreifern mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Sie konnte sich jedoch befreien, fliehen und Hilfe von Nachbarn holen, bevor sie die Polizei kontaktierte.







Bei der Anfahrt versuchte ein Verdächtiger, der eine Kappe und Maske trug, mit einem weißen Toyota-Sedan zu fliehen. Polizeibeamte auf Motorrädern versuchten ihn zu blockieren, doch er rammte ihre Fahrzeuge sowie ein ziviles Auto. Dabei entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Täter entkamen und führten die Polizei auf eine dramatische 20 Kilometer lange Verfolgungsjagd über die Huai Yai Road in der Nähe eines Resorts, bevor sie entkamen.

Nachbarn vermuten, dass die Verdächtigen die Frau möglicherweise zur Erpressung entführen wollten, obwohl die Behörden das Motiv noch nicht bestätigt haben. Polizeichef Pol. Col. Anek Srathongyoo erklärte, dass sowohl die thailändische Frau als auch ihr chinesischer Ehemann befragt wurden. Die Ermittler prüfen mögliche Motive wie Schuldenstreitigkeiten, persönliche Konflikte oder geschäftliche Auseinandersetzungen.



































