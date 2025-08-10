Chinese klettert auf Balkon im 26. Stock eines Pattaya-Hotels – nach zwei Stunden sicher gerettet

PATTAYA, Thailand – Eine angespannte Szene ereignete sich am 9. August im Zentrum von Pattaya, als ein Chinese, vermutlich Tourist, auf den Balkon im 26. Stock eines luxuriösen 5-Sterne-Hotels an der Beach Road kletterte und offenbar springen wollte. Augenzeugen alarmierten sofort die Polizei.

Beamte der Polizeiwache Pattaya City sowie Rettungskräfte eilten zum Ort des Geschehens und begannen umgehend mit Verhandlungen, um den Mann zum Herunterkommen zu bewegen. Nach mehr als 90 Minuten ohne Erfolg wurde die Feuerwehr von Pattaya hinzugezogen, um vorsorglich ein Luftkissen zu positionieren.







Der Vorfall zog zahlreiche besorgte Schaulustige an, darunter Touristen und Passanten, die das Geschehen angespannt von der Straße aus verfolgten.

Die Rettungsteams setzten ihre Bemühungen fort, bis es ihnen nach über zwei Stunden schließlich gelang, den Mann zu überzeugen, in sein Hotelzimmer zurückzukehren. Er wurde anschließend zur Polizeiwache Pattaya City gebracht, um Unterstützung zu erhalten und die Hintergründe des Vorfalls zu klären.



































