PATTAYA, Thailand – Pattayas Nachtleben lebt vom Image endloser Lächeln und unbeschwerter Unterhaltung – doch unter der Oberfläche köchelt oft unterschwellige Spannung. Hinter den freundlichen Gesichtern mancher Barangestellten verbergen sich Neid, Groll und finanzieller Druck, die sich mit wenig Auslösern entladen können. Kommt Alkohol ins Spiel, kann aus einem Funken schnell ein handfester Streit werden.

Eine ungeschriebene Regel für ausländische Besucher lautet: Bardamen sollten während der Arbeit nicht übermäßig trinken. Alkohol senkt Hemmungen, schärft bestehende Animositäten und befeuert Auseinandersetzungen. In letzter Zeit verzeichnet die Stadt vermehrt Schlägereien zwischen Touristen und einheimischen Frauen, die in Unterhaltungsbetrieben arbeiten – oft mit Verletzten, Polizeieinsätzen und einem angekratzten Ruf für alle Beteiligten.







Die Ursachen sind nicht nur „kulturelle Unterschiede“. Wie Einheimische betonen, gibt es in keinem Land der Welt Toleranz für Respektlosigkeit. Manche ausländische Männer – ausgestattet mit ein paar zusätzlichen Pfund, Dollar oder Euro – glauben, ihr Geld gebe ihnen das Recht, jeden anzufassen, wie sie wollen, beliebig zu reden und Personal wie Wegwerfware zu behandeln. In Thailand kann eine solche Haltung schnell ernsthafte Konsequenzen haben.

Auf der anderen Seite wächst der wirtschaftliche Druck. Sinkende Einkommen, steigende Lebenshaltungskosten und oft verdeckte Ausgaben für die Unterstützung von thailändischen Partnern oder Familien können Ressentiments gegenüber spendierfreudigen Ausländern schüren. Kombiniert mit langen Arbeitszeiten in einer alkoholgeladenen Umgebung, kann die Geduld schnell reißen.

Die Wahrheit ist: Wenn beide Seiten betrunken, gereizt und vom Ego getrieben sind, ähneln sie sich mehr, als sie zugeben wollen – und sind gleichermaßen fähig, den ersten Schlag zu setzen. In Pattaya enden solche Auseinandersetzungen selten gut, vor allem nicht für den ausländischen Besucher.

Wer hier zu Gast ist, sollte bedenken: Zu Hause mag schlechtes Benehmen mit einer Verwarnung enden. In Thailand kann es eine Nacht im Gefängnis, eine Strafanzeige oder Schlimmeres bedeuten. Der beste Weg, nicht selbst zur Schlagzeile zu werden? Mit Respekt behandeln – und wissen, wann man mit dem Trinken aufhören sollte.



































