Champions kehren nach Pattaya zurück: Vorfreude auf die FEI Eventing Asian Championship 2025 steigt

PATTAYA, Thailand – Die Spannung steigt, während Asiens Top-Athleten im Vielseitigkeitsreiten sich auf die FEI Eventing Asian Championship 2025 vorbereiten, die vom 30. November bis 3. Dezember im legendären Thai Polo Club in Pattaya stattfindet. Drei Nationalmannschaften – Hongkong, Indien und Thailand – sowie 17 Einzelsportler aus insgesamt fünf Nationen sind bestätigt, was ein Weltklasse-Sportereignis mit lebhafter Zuschaueratmosphäre und einem Schaufenster der rasanten Entwicklung des Sports in Asien verspricht.







Der Thai Polo Club, ein 250 Hektar großer Reiterparadiesrand am Stadtrand von Pattaya, bietet erneut die Bühne. Das von den Polo-Pionieren Harald Link und Mrs. Nunthinee Tanner entworfene Gelände verfügt über moderne Arenen, permanente Cross-Country- und Endurance-Strecken sowie pferdefreundliche Einrichtungen, die in der Region einzigartig sind. „Dieser Ort ist immer etwas Besonderes gewesen“, sagt die Hongkonger Athletin Annie Ho, die in Pattaya sowohl Vielseitigkeit als auch Dressur bestreitet. „2013 gewann ich hier die erste Asian Eventing Championship. Die Anlagen waren damals schon beeindruckend, heute haben sie noch einmal Maßstäbe gesetzt.“

Das hybride Wettkampfformat beginnt am 30. November mit der ersten Pferdeinspektion und der Arena-Erkundung. Am Montag, 1. Dezember, folgt der CCI3-B Dressurtest*, der Präzision und Harmonie auf Drei-Sterne-Niveau zeigt. Am 2. Dezember geht es mit dem CCI2-L Cross-Country-Test* über die permanent gepflegte Strecke weiter, bevor am Mittwoch, 3. Dezember, die zweite Pferdeinspektion, der CCI3 Springtest* und die Team- und Einzelmedaillenverleihung die Championship abschließen.



Zu den Favoriten zählt Alex Hua Tian (China), einer der stärksten Vielseitigkeitsreiter Asiens, der mit seinem 4*-Pferd Manjushri antritt. „Alex ist definitiv zu schlagen“, meint Ho. „Einige thailändische Reiter hatten auch hervorragende Saisons in Europa – es wird ein sehr wettbewerbsfähiges Championship.“ Ho selbst tritt mit Evita AP, im Besitz der britischen Olympionikin Sarah Bullimore, an und setzt auf einen starken Auftritt.

Thailand stellt fünf Athleten, darunter Weerapat Pitakanonda, Korntawat Samran und Preecha Khunjan, die 2019 in der Gold-medallien-gekrönten Mannschaft erfolgreich waren. Nachwuchstalente wie der 20-jährige Shashank Kanumuri (Indien), der in dieser Saison Wellfields Casino Royale übernahm, sind ebenfalls zu beobachten. Hongkongs Owen Wong (21) bestreitet das Event mit Harthill Phantom, einem Pferd, das zuvor auf 5*-Niveau konkurrierte. Qatar entsendet zwei Einzelsportler, die aus dem Springsport kommen.





Ho hebt das Wachstum des Vielseitigkeitssports in Asien hervor: „Japan dominierte traditionell, aber Thailand, China und Hongkong zeigen jetzt echte Tiefe. Die Nachwuchsprogramme in Hongkong sind sehr erfolgreich, und bei den China National Games traten letzte Woche sieben Teams an – ein klares Zeichen für Fortschritt.“

Die Pferdegesundheit steht im Zentrum der Championship. 15 FEI-akkreditierte Tierärzte aus verschiedenen Ländern, unter Leitung von Dr. Emily Sandler-Burtness (USA), gewährleisten Betreuung auf höchstem Niveau. Permanente veterinärmedizinische Einrichtungen im Thai Polo Club, unterstützt von internationalen und lokalen Hufschmieden, Trainern und Stallpersonal, sichern das Wohl der Pferde.



Mit fast 40 Millionen Touristen jährlich in Thailand und über 24 Millionen Besuchern in Pattaya im Jahr 2024 wird die Championship ein lebhaftes internationales Publikum anziehen. Bereits 2019 füllten Zuschauer aus aller Welt die Tribünen und schufen eine mitreißende Atmosphäre. Wer nicht vor Ort sein kann, hat Zugang zu Live- und On-Demand-Übertragungen über FEI TV / ClipMyHorse.

Teams, Athleten und Fans freuen sich auf ein packendes Event voller Mut, Präzision und Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter. Die FEI Eventing Asian Championship 2025 verspricht einen beeindruckenden Einblick in den Sport, nationalen Stolz und die Zukunft des Vielseitigkeitsreitens in Asien.



































