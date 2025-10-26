Bürgermeister von Pattaya setzt sich für sicherere und attraktivere Gehwege für Einwohner und Touristen ein

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet inspizierte am 24. Oktober persönlich die laufenden Arbeiten zur Gehwegverbesserung entlang der Pattaya Second Road in der Nähe von Big C North Pattaya. Das Projekt, das auf die Aufwertung des Stadtbildes und die Neugestaltung der Gehwege abzielt, konzentriert sich auf Sicherheit, Nutzbarkeit und Ästhetik – sowohl für Anwohner als auch für Touristen.







Der Bürgermeister überprüfte den Fortschritt des beauftragten Bauunternehmens und betonte die Bedeutung hochwertiger Materialien, die Einhaltung von Sicherheitsstandards sowie die Schaffung geordneter öffentlicher Räume. Da die Pattaya Second Road ein zentraler Knotenpunkt für Wirtschaft und Tourismus ist, sollen die Verbesserungen nicht nur die Sicherheit der Fußgänger erhöhen, sondern auch das Image Pattayas als Weltklasse-Touristenstadt stärken.

Die Auftragnehmer wurden angewiesen, das Projekt termingerecht abzuschließen und sicherzustellen, dass die Gehwege sowohl funktional als auch optisch ansprechend gestaltet sind.



































