Bürgermeister von Pattaya begrüßt Spende zur Stärkung der medizinischen Kapazitäten lokaler Krankenhäuser

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet erhielt am 21. November eine großzügige Spende von Herrn Ai Chai-Lai in Höhe von 100.000 Baht, um die Gesundheitsversorgung der Stadt zu unterstützen. Die Summe wurde gleichmäßig aufgeteilt: 50.000 Baht gehen an das Pattaya City Hospital und 50.000 Baht an das Pattaya Bhattamakun Hospital.







Die Spende wird verwendet, um die medizinischen Fähigkeiten der Krankenhäuser zu verbessern, notwendige medizinische Geräte anzuschaffen und die Versorgungsqualität für die Einwohner Pattayas sowie der umliegenden Gemeinden zu erhöhen. Bürgermeister Poramet dankte herzlich und betonte, dass diese Unterstützung entscheidend sei, um die Effizienz der Krankenhäuser zu steigern und der Öffentlichkeit hochwertige Gesundheitsdienstleistungen zu gewährleisten.



































