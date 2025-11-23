Kühle Morgen und sonnige Nachmittage in Pattaya – heftige Regenfälle im Süden

PATTAYA, Thailand – Das Meteorologische Amt hat eine neue Wetterwarnung herausgegeben, da weite Teile Thailands kühlere Temperaturen und starke Regenfälle im Süden erleben. Für Pattaya und die Ostregion werden kühle Morgenstunden mit Temperaturen zwischen 20 und 23°C erwartet, während die Tageshöchstwerte 28–31°C erreichen. Nordostwinde mit 20–40 km/h sorgen für frische Bedingungen, besonders entlang der Küste.





Währenddessen sind die südlichen Provinzen ab Nakhon Si Thammarat abwärts von kräftigem bis sehr kräftigem Regen betroffen. Es besteht erhöhte Gefahr von Sturzfluten und plötzlichem Wasserzufluss in tiefer gelegenen und bergigen Gebieten. Der Nordostmonsun und ein Tiefdruckgebiet im Süden verursachen raue See, mit Wellenhöhen von 2–3 Metern im Golf von Thailand und der Andamanensee, in stürmischen Zonen auch über 3 Meter. Kleinere Boote sollten im Hafen bleiben, größere Schiffe äußerste Vorsicht walten lassen.







Die Bewohner Pattayas werden dazu geraten, sich morgens warm anzuziehen, die sonnigen Nachmittage zu genießen, Außenbereiche wegen des starken Winds zu sichern und die aktuellen Wetterhinweise aufmerksam zu verfolgen. Landwirte sollten Maßnahmen zum Schutz ihrer Pflanzen vor plötzlichen Temperaturstürzen und starken Böen ergreifen, während Küstenbetriebe und Touristen entlang der Strände besonders vorsichtig sein sollten.



































