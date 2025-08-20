Bürger und Touristen in Pattaya erleben keine Überraschungen mehr bei Gehwegparken

PATTAYA, Thailand – In Pattaya haben städtische Beamte von Jomtien kürzlich mehrere Fahrzeuge auf Strandgehwegen in der Nacht festgestellt, die den Fußgängerverkehr blockierten. Die Behörden erteilten offizielle Verwarnungen und Bußgelder im Jomtien Municipal Office, um sicherzustellen, dass Gehwege frei und zugänglich bleiben.







Die Beamten appellieren an alle, zur Erhaltung der Gehwege beizutragen – zum Wohl und zur Sicherheit aller. Anwohner teilten ihre Beobachtungen in sozialen Medien und berichteten unter anderem über Probleme unter der Bali-Hai-Brücke, wo Fahrzeuge den Gehweg blockierten, auf der Third Road in der Nähe eines Steakhouses vor der Kreuzung Central Pattaya, wo sogar ein Mercedes geparkt war, und äußerten ihre Frustration darüber, dass einige Fußgänger, darunter auch Touristen, lieber auf der Straße statt auf dem Gehweg laufen. Viele forderten höhere Bußgelder und mehr Aufklärung, wobei betont wurde, dass Gehwege zum Gehen und nicht zum Parken gedacht sind.



Die Botschaft ist klar: Gehwege sind ausschließlich für Fußgänger vorgesehen. Bewusstsein und konsequente Durchsetzung der Regeln sind entscheidend, um Pattayas Gehwege sicher und geordnet zu halten.



































