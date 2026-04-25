„Scheinbüro“-Skandal in Krabi aufgedeckt – über 500 Firmen in Südthailand betroffen

KRABI, Thailand – Die Polizei in Südthailand hat eine groß angelegte Razzia gegen ein weit verzweigtes Netzwerk sogenannter Strohmänner-Strukturen durchgeführt. Dabei wurden mehr als 500 Unternehmen aufgedeckt, die mutmaßlich gegründet wurden, um ausländische Geschäftsanteile zu verschleiern. Die Strukturen erstrecken sich über Krabi, Phuket und Surat Thani und reichen zudem in weitere große Zentren wie Pattaya, Bangkok und Chiang Mai.







Die Operation wurde von Sukkasem Nakornwilai geleitet und in Zusammenarbeit mit Handels-, Arbeits- und Finanzbehörden der Provinzen durchgeführt. Im Fokus stand ein Buchhaltungsbüro, das verdächtigt wird, systematisch Firmen für ausländische Kunden registriert zu haben, wobei thailändische Strohmänner als offizielle Anteilseigner eingesetzt wurden.

Ermittler stellten fest, dass unter einer einzigen Adresse mindestens sechs Firmen registriert waren, die Teil eines deutlich größeren Netzwerks sind. Umfangreiche Dokumente zu hunderten Unternehmensgründungen wurden sichergestellt. Zudem fanden sich Hinweise darauf, dass das Netzwerk Ausländern geholfen haben soll, sich illegal in Thailand aufzuhalten und zu arbeiten.

Besonders auffällig war ein sogenanntes „Scheinbüro“ im zweiten Stock eines Gebäudes. Der Raum war gezielt wie ein funktionierendes Büro eingerichtet, inklusive nicht betriebsbereiter Computer und über 100 Firmenschildern – offenbar zur Täuschung bei behördlichen Kontrollen.

In einem weiteren Fall nahm die Einwanderungspolizei der Region 3 einen israelischen Staatsbürger fest, der Teil des Netzwerks gewesen sein soll. Er hatte ein Unternehmen unter dem Vorwand von Make-up- und Nageldienstleistungen registriert, das laut Ermittlern tatsächlich Inhalte für die Plattform OnlyFans produzierte und verbreitete.

Parallel dazu wurden in Mae Sot zwei thailändische Staatsbürger festgenommen, die als Strohmänner für mehrere Firmenregistrierungen fungiert haben sollen. Die Ermittlungen dauern an und konzentrieren sich auf Geldflüsse sowie mögliche Verstöße gegen Unternehmens-, Arbeits- und Steuerrecht.







Die Polizei bezeichnete den Einsatz als bedeutenden Schlag gegen Strohmänner-Strukturen in Südthailand. Ähnliche Maßnahmen würden derzeit auch in Pattaya, Bangkok und Chiang Mai intensiviert, um illegale Geschäftsmodelle landesweit zu zerschlagen.

Die Behörden kündigten weitere Maßnahmen an, um rechtliche Schlupflöcher zu schließen und fairen Wettbewerb zu schützen.

















































