BMW prallt in Pattaya auf geparkten Lkw – Fahrerin tot

PATTAYA, Thailand – Ein schwarzer BMW X1 ist in Pattaya auf der Sukhumvit Road tödlich verunglückt, nachdem er in das Heck eines am Straßenrand geparkten 18‑Rad‑Lkw krachte. Die Fahrerin kam dabei ums Leben; der Unfall führte zudem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall ereignete sich am 1. August gegen 1:36 Uhr in Banglamung, rund fünf Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Pattaya, nahe dem Zentrum für Obdachlosenhilfe auf der stadtauswärts in Richtung Bangkok führenden Fahrbahn. Rettungskräfte trafen am Unfallort auf den stark beschädigten BMW mit Bangkoker Kennzeichen. Die 35‑jährige Fahrerin, Ms. Ticharat Pimaphorn, war im Wrack eingeklemmt. Einsatzkräfte mussten hydraulische Geräte einsetzen, um ihren leblosen Körper zu bergen.







Spuren und Kratzer an der Fahrertür zeugten von der Wucht des Aufpralls. Augenzeuge Jeerasak Heepngern, 32, ein nahegelegener Kfz‑Mechaniker, berichtete, er habe zunächst nur einen lauten Knall gehört und geglaubt, ein Reifen sei geplatzt. Als er nachschaute, entdeckte er die Unfallstelle mit dem BMW und dem stehenden Lkw.

Der Lkw‑Fahrer, Somphan Tita, 46, erklärte, er habe im Führerhaus geruht und auf seine nächste Lieferung von Elektronikartikeln gewartet, als es plötzlich krachte. Als er nachsah, fand er den BMW, der in das Heck seines Lkws gerast war.



Die Polizei dokumentierte die Unfallstelle sorgfältig und prüft nun Videoaufnahmen von Überwachungskameras, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Leiche der Verstorbenen wurde zur weiteren Untersuchung ins Pattaya Bhattamakun Hospital überführt; anschließend sollen die Bestattungsformalitäten erfolgen.