Betrunkener Tourist nach Streit mit Transgender auf Pattayas Straße niedergeschlagen

PATTAYA, Thailand – Was als Streit um nicht gezahlte Dienste zwischen einem ausländischen Touristen und einer Transgender-Frau begann, endete am frühen Mittwochmorgen in einer handfesten Prügelei auf offener Straße, bei der ein Mann verletzt und selbst die Schlichter in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Auseinandersetzung eskalierte gegen 4:00 Uhr morgens am 23. Juli mitten in der Soi Buakhao im Süden Pattayas. Rettungskräfte der Sawang Boriboon Foundation sowie die Polizei eilten zum Einsatzort, nachdem ein gewalttätiger Streit mit Verletzten gemeldet worden war.







Vor Ort fanden die Helfer einen etwa 50-jährigen Ausländer, der mit einer schweren Kopfverletzung bewusstlos auf der Straße lag, während sich unter ihm eine Blutlache bildete. Er wurde sofort erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die thailändische Gruppe blieb derweil am Tatort, um der Polizei den Ablauf zu schildern.

Mehrere Motorrad-Taxifahrer, die nach eigenen Angaben unbeteiligte Zeugen waren, berichteten, dass der Ausländer lautstark mit seiner Transgender-Begleitung stritt, weil er nicht für ihre Zeit bezahlen wollte. Als der Streit eskalierte, versuchten sie nach eigenen Worten, schlichtend einzugreifen. Doch der Tourist habe stattdessen um sich geschlagen.



„Er war betrunken und aggressiv. Wir wollten zurückweichen, aber er ging auf uns los“, schilderte einer der Fahrer, dessen Gesicht deutlich gezeichnet war. „Ich bekam als Erster einen Schlag ab, dann griffen alle ein, um ihn zu stoppen.“

Die beteiligte Transgender-Person, nur als Herr Panya (38) bekannt, erklärte der Polizei, der Tourist sei zunehmend betrunken und respektlos geworden. „Ich sagte ihm, dass ich nicht mehr mit ihm mitgehen wollte, aber er folgte mir trotzdem. Als die Win-Jungs (Motorradfahrer) dazwischen gingen, wollte er sie auch schlagen.“



Die Situation geriet außer Kontrolle. Ein Video eines Passanten zeigt, wie der Tourist auf die deutlich kleineren thailändischen Fahrer losstürmt und dabei schließlich stürzt und mit dem Kopf aufschlägt.

Die Polizei kündigte an, die Aufnahmen von Überwachungskameras sowie alle weiteren Videos auszuwerten, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Bisher wurden keine Anklagen erhoben, doch die Ermittler betonen, dass der Fall fair für alle Beteiligten behandelt werde.

Fest steht: Selbst diejenigen, die den Streit schlichten wollten, blieben nicht verschont – ein weiteres Beispiel dafür, wie Pattayas Nachtleben manchmal blutig enden kann.