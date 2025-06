Betrunkener Schwede in Pattaya von Auto überrollt – schwere Verletzungen

PATTAYA, Thailand – In den frühen Morgenstunden des 20. Juni wurde ein schwedischer Tourist schwer verletzt, nachdem er im Parkplatz eines Unterhaltungsbetriebs an der Third Road von einem Auto überfahren wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 3:56 Uhr und wurde umgehend an die örtliche Rettungseinheit gemeldet.

Am Unfallort fanden die Helfer einen 54-jährigen schwedischen Staatsbürger mit schweren Kopfverletzungen auf dem Boden liegend vor. Sein Kopf war von einem weißen Mitsubishi Attrage überrollt worden. Der Mann stöhnte vor Schmerzen. Die Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung.







Der 38-jährige Fahrer des Wagens, Polwat Onlamai, der als Bolt-Fahrer tätig ist, zeigte sich geschockt. Er erklärte gegenüber den Behörden, dass er einen Fahrgast abholen wollte, der auf dem Parkplatz wartete. Er habe niemanden am Boden liegen sehen und ging nicht davon aus, dass sich dort eine Person befinde. Beim Abbiegen spürte er, wie das Auto über etwas fuhr und aufprallte. Er hielt sofort an, stieg aus – und war entsetzt, einen verletzten Mann am Boden zu entdecken. Umstehende eilten zu Hilfe und alarmierten sofort die Polizei und Rettungskräfte.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie der Ausländer betrunken zu Boden fiel, während Sicherheitskräfte in der Nähe standen und das Geschehen beobachteten. Laut den Aussagen der Wachleute war der Mann stark alkoholisiert. Seine Ehefrau habe versucht, ihm aufzuhelfen, doch er legte sich erneut hin. Genau in diesem Moment bog das Fahrzeug um die Ecke und überfuhr ihn.



Sicherheitskräfte sowie die Ehefrau reagierten sofort und leisteten erste Hilfe.

Der Ermittlungsbeamte, Pol. Lt. Wuttinan Kongdee, dokumentierte den Unfallort sorgfältig und sicherte das Videomaterial als Beweismittel. Der Fahrer des Wagens wurde zur weiteren Vernehmung auf das Polizeirevier gebracht, um die Angelegenheit gerecht für alle Beteiligten zu klären.