Pattaya verschärft Vorgehen gegen Falschparker – Luxuswagen nicht ausgenommen

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Die Behörden in Pattaya haben eine neue Kampagne zur konsequenten Durchsetzung der Parkvorschriften gestartet und machen dabei keinen Unterschied zwischen normalen Fahrzeugen und teuren Luxusautos. Wer sich nicht an die Regeln hält – insbesondere die wechselnden Parkverbote je nach geraden oder ungeraden Kalendertagen – riskiert, dass sein Auto sofort mit einer Parkkralle blockiert wird.

Ziel der Aktion ist es, Ordnung auf den Straßen Süd-Pattayas wiederherzustellen und die chronische Verkehrsüberlastung zu entschärfen. Besonders problematisch sind illegal geparkte Taxis, die Fahrbahnen blockieren und für große Frustration bei Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern sorgen – insbesondere rund um die Walking Street.







Die Reaktion aus der Bevölkerung ist überwiegend positiv: Viele fordern Gleichbehandlung und betonen, dass sich jeder an die Verkehrsregeln halten müsse – unabhängig vom Fahrzeugwert. Einige scherzten sogar, dass man bei Wiederholungstätern die Reifen abmontieren solle. Gleichzeitig forderten sie die Beamten auf, beim Anbringen der Parkkrallen vorsichtig vorzugehen, um keine teuren Felgen zu beschädigen.

Zusätzlich baten die Anwohner darum, auch weitere Probleme wie das illegale Entsorgen von Essensresten durch Straßenverkäufer in Abflüsse – was zu Überschwemmungen führt – zu bekämpfen. Besonders sensible Zonen seien der Bereich um Bali Hai sowie die Thappraya Road.



Trotz der laufenden Maßnahmen bleibt der Verkehr in Süd-Pattaya weiterhin angespannt, insbesondere an Kreuzungen und Ampeln, wo falsch parkende Fahrzeuge den Verkehrsfluss erheblich behindern. Besonders häufig wird die Marine-Zone genannt, wo abgestellte Taxis regelmäßig für Stau sorgen. Die Forderung: härtere Kontrollen an diesen Hotspots.

Ein Anwohner brachte es auf den Punkt: „Fahr ruhig einen Luxuswagen – aber halte dich an die Regeln. Die Schilder zeigen klar, wann geparkt werden darf. Wer das ignoriert, nimmt Rücksichtslosigkeit in Kauf. Es braucht klare Strafen.“

Mit der neuen Maßnahme sendet Pattaya ein deutliches Signal: Regeln gelten für alle. Nur durch konsequente Durchsetzung lässt sich ein geregelter Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer erreichen.