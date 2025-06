Planktonblüte am Wongamat Beach lässt nach – Wasser klar, Baden wieder erlaubt.

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Die jüngsten Umweltbedenken an Pattayas Wongamat Beach scheinen sich zu beruhigen: Eine Planktonblüte, die das Meer in dunkles Grün verfärbte und einen schwefelartigen Geruch verursachte, zeigt deutliche Anzeichen der Besserung. Das Phänomen hatte sowohl Einheimische als auch Touristen verunsichert.







Die ungewöhnliche Algenansammlung trat vor einigen Tagen auf und führte zu auffälligen Veränderungen im Erscheinungsbild des Wassers. Die Behörden reagierten umgehend: Die Abteilung für Wasserqualitätsanalyse und die Beschwerdestelle der Stadt Pattaya schickten Teams zur Entnahme von Wasserproben und zur Überwachung der Situation vor Ort.

Am 20. Juni gaben Stadtbeamte bekannt, dass sich das Wasser an Wongamat Beach deutlich geklärt habe – ein Hinweis darauf, dass die Planktonblüte sich auf natürliche Weise zurückbildet. Trotzdem bleiben Umweltüberwachung und Analysen in vollem Gange, um die Sicherheit für Badegäste und Meereslebewesen weiterhin zu gewährleisten.



Auch wenn einige Urlauber zunächst zögerten, kehren mittlerweile wieder Touristen – darunter viele Ausländer – an den Strand zurück. Die laufenden Tests und die Präsenz offizieller Stellen sorgen für ein gewisses Maß an Sicherheit und Vertrauen.

Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung schneller Reaktionen und fortlaufender Umweltüberwachung an Thailands Stränden, um Tourismus und Natur im Gleichgewicht zu halten.