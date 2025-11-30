Begeisterte Menschenmengen erleben, wie das Pattaya Fireworks Festival 2025 den Nachthimmel erleuchtet

PATTAYA, Thailand – Vom 28. bis 29. November verwandelten sich Pattayas Strände in ein farbenprächtiges Festgelände, als die Stadt das Pattaya International Fireworks Festival 2025 unter dem Motto „The Light of Eternal Loyalty“ ausrichtete. Das zweitägige Event zog Tausende Besucher aus ganz Thailand und dem Ausland an, die die kunstvollen Pyroshows live erleben wollten.







Schon am späten Nachmittag säumten die Zuschauer die Küstenlinie, um sich die besten Plätze für die Abendvorführungen zu sichern. Mit Einbruch des Abends war der Strand dicht gefüllt, und die Atmosphäre vibrierte vor Erwartung. Besucher lobten die energiegeladene Stimmung, das familienfreundliche Umfeld und die eindrucksvollen, musikalisch abgestimmten Feuerwerke.



„TAT hat das Festival wunderbar eingefangen, aber das Feuerwerk live zu sehen ist etwas völlig anderes“, sagte eine Besucherin. „Es ist nicht nur spektakulär – es ist magisch.“ Die Veranstaltung unterstrich einmal mehr Pattayas Attraktivität als führende touristische Destination, indem sie visuelle Pracht mit kulturellem Stolz und Unterhaltung verband.

Lokale Händler, Stadtbeamte und Tourismusbehörden arbeiteten eng zusammen, um die Menschenmengen zu koordinieren und die Sicherheit zu gewährleisten, sodass die Besucher das Festival ohne Zwischenfälle genießen konnten. Mit dem grandiosen Finale, das den Nachthimmel zum Leuchten brachte, bewies Pattaya erneut, dass die Stadt es versteht, stilvoll zu feiern.

Behörden betonten zudem, dass der Erfolg des Festivals maßgeblich zur Steigerung der Tourismuseinnahmen beitrage und Pattayas Position als eines der führenden Ziele für Großveranstaltungen und Feierlichkeiten in Thailand weiter stärke. (Fotos: TAT)









































