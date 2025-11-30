Finale des Pattaya Fireworks Festival lockt Massen an den Strand

PATTAYA, Thailand – Die Abschlussnacht des Pattaya International Fireworks Festival verwandelte die Strände der Stadt in ein Meer aus Zuschauern. Tausende Besucher strömten herbei, um das große Finale des mehrtägigen Spektakels zu erleben. Bereits gegen 16:00 Uhr machten sich Einheimische und Touristen auf den Weg zum Pattaya Beach, entschlossen, sich einen guten Platz zu sichern.

Um 17:04 Uhr war der Strand bereits dicht gefüllt – Schulter an Schulter standen die Menschen, erfüllt von gespannter Vorfreude. „Es ist voll, aber die Stimmung macht alles wett“, sagte ein Festivalbesucher und betonte, dass der Andrang den des Vortags deutlich übertraf. Die angenehm kühle Abendluft sorgte trotz der großen Menschenmenge für ein komfortables Festgefühl.







Entlang des Strandes boten zahlreiche Händler Snacks, Getränke und Sitzplätze an, während Ordnungskräfte sich bemühten, die Menschenströme unter Kontrolle zu halten. Trotz des Andrangs herrschte eine fröhliche Atmosphäre: Familien, Freunde und Urlauber jubelten, machten Fotos und genossen die lebendige Stimmung.

Mit Einbruch der Dunkelheit begann der Höhepunkt des Abends: Ein spektakuläres Feuerwerk, perfekt auf Musik abgestimmt, erhellte den Nachthimmel und begeisterte das Publikum. Langjährige Besucher beschrieben das Finale als „unvergessliches Erlebnis“ und lobten die Stadt für die beeindruckende Organisation des Festivals.

Als die letzten Feuerwerkskörper am Himmel verglühten, blieb ein Strand voller jubelnder Menschen zurück – ein stimmungsvoller Abschluss eines der größten Events des Jahres in Pattaya.









































