PATTAYA, Thailand – Ein Spaziergang entlang der Beach Road an einem beliebigen Nachmittag zeigt ein vertrautes Bild: oberkörperfreie Ausländer in Shorts und Flip-Flops schlendern in den nächsten 7-Eleven, als wäre er ihr privates Wohnzimmer. Für viele langjährige Bewohner ist das nicht nur eine Frage des schlechten Geschmacks, sondern ein Zeichen mangelnden Respekts.

Diese Verärgerung entlud sich zuletzt auch in den Kommentarspalten des Pattaya Mail. Dort tauchte immer wieder eine provokante Behauptung auf:

„Das Einzige, was Mädchen in Pattaya beeindruckt, ist dein großer Geldbeutel – sonst nichts.“







Hinter Spott und Übertreibung verbirgt sich jedoch eine Debatte, die den Kern von Pattayas langjähriger Identitätsfrage trifft: Geht es in Pattaya wirklich nur ums Geld, oder spielen Auftreten und Benehmen noch immer eine Rolle?

Die Realität lässt sich nicht leugnen. Pattaya funktioniert mit Bargeld. Bars, Clubs, Freelancer und die gesamte Nachtwirtschaft bewegen sich in einem Umfeld, in dem Kaufkraft Türen öffnet. Ein Kommentator brachte es nüchtern auf den Punkt: „Wenn du Baht hast, ist deine Kleidung egal.“ Ein anderer ergänzte: „Sie wollen den Geldbeutel, nicht den Bierbauch.“

Aus dieser Perspektive erscheinen Äußerlichkeiten zweitrangig. Geld spricht lauter als Manieren, Parfum oder ein gebügeltes Hemd. Für kurzfristige, rein transaktionale Begegnungen mag dieses Argument in einer Tourismus- und Partystadt durchaus zutreffen.



Doch viele langjährige Expats widersprachen deutlich. Eine Leserin schrieb, Frauen wollten nach wie vor einen sauberen, gut riechenden, ordentlich gekleideten und höflichen Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild. Ein anderer kommentierte trocken, wer das anders sehe, lebe offenbar noch nicht lange genug in Pattaya.

Die Botschaft ist klar: Viermal so viel zu zahlen wie der Nächste garantiert kein besseres Erlebnis. Mit Geld lässt sich Aufmerksamkeit erkaufen, aber keine Chemie, kein Wohlgefühl und kein Respekt – besonders nicht bei Frauen, die Auswahl haben. Selbst in Bars spricht sich ein Ruf schnell herum. Ein Mann, der höflich, sauber und gelassen auftritt, wird oft besser behandelt als jemand, der mit Geld um sich wirft und sich dabei respektlos verhält.





Über das Thema Dating hinaus brodelt eine größere kulturelle Frage unter der Oberfläche. Thailand ist kein Beachclub. Oberkörperfrei durch Geschäfte oder Wohnviertel zu laufen mag für manche Besucher normal erscheinen, wirkt auf Einheimische und viele langjährige Ausländer jedoch gedankenlos und respektlos. Die thailändische Kultur legt Wert auf Höflichkeit, Sauberkeit und ein Gespür dafür, wo man sich befindet. Diese Normen zu ignorieren signalisiert weder Wohlstand noch Selbstbewusstsein, sondern Gleichgültigkeit.

Die unbequeme Wahrheit lautet: Geld öffnet in Pattaya viele Türen. Was danach passiert, hängt jedoch weiterhin von Auftreten, Einstellung und Verhalten ab. Respektlosigkeit schließt Türen – leise, ohne Streit und ohne Drama.







Wie ein alter Hase mit über 40 Jahren Pattaya-Erfahrung einmal scherzte: Nur weil man seit den Zeiten von Ochsenkarren dabei ist, heißt das nicht, dass sich die Regeln nie geändert haben.

Für rein kurzfristige Ziele mag Geld ausreichen. Wer jedoch bessere Begegnungen, angenehmere Gespräche und respektvollere Behandlung sucht, kommt mit ordentlicher Kleidung, gepflegtem Auftreten, Höflichkeit und einem Minimum an Respekt deutlich weiter. Pattaya merkt sich das – auch wenn es nicht immer laut ausgesprochen wird. Und ja, ein Shirt im 7-Eleven schadet sicher nicht.



































