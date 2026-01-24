Wo bleibt meine Privatsphäre? Polizeikontrollen in Pattayas A-go-go-Bars sorgen für Unbehagen

PATTAYA, Thailand – Nach außen vermarktet sich Pattaya international noch immer als sorgloser Spielplatz des Nachtlebens. In den berühmten A-go-go-Bars jedoch wird diese Illusion zunehmend von Uniformen, Klemmbrettern und Urintest-Sets durchbrochen.

Kurz nach Sonnenuntergang am ersten Arbeitstag der Woche, Montag, dem 19. Januar, führten Beamte der Pattaya City Police gemeinsam mit der Special Suppression and Investigation Unit Kontrollen in mehreren Unterhaltungslokalen entlang der Walking Street durch. Die Einsätze sind Teil laufender Maßnahmen zur Durchsetzung geltender Gesetze.







Die Polizeiteams inspizierten die Betriebe während der regulären Öffnungszeiten, während sich Gäste und Angestellte in den Lokalen aufhielten. Im Inneren der Bars wurden Urintests bei Mitarbeitern durchgeführt und die Einhaltung betrieblicher Vorschriften überprüft. Später bestätigten die Behörden, dass keine illegalen Aktivitäten festgestellt wurden und alle Testergebnisse negativ ausfielen. Die kontrollierten Betriebe galten zum Zeitpunkt der Inspektion als gesetzeskonform.

Trotz des positiven Ergebnisses erinnerten die Beamten Eigentümer und Management eindringlich daran, alle einschlägigen Gesetze strikt einzuhalten, insbesondere jene, die Prostitution untersagen. Zudem wurde erneut auf Pattayas sogenannte „Five-Free“-Politik hingewiesen. Diese zielt darauf ab, Minderjährigenbeschäftigung, Drogenkonsum, Waffen, Menschenhandel zu verhindern und die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Nach Angaben der Polizei verliefen die Kontrollen ruhig, kooperativ und ohne Zwischenfälle. Anzeigen wurden keine erstattet.

Gleichzeitig machen die Einsätze eine wachsende Kluft zwischen Pattayas langjährigem internationalen Image und der heutigen Realität vor Ort deutlich. Viele ausländische Touristen reisen mit Erwartungen an ein locker reguliertes Nachtleben an, geprägt von jahrzehntelangem Ruf, Online-Videos und Erzählungen. Stattdessen treffen sie zunehmend auf eine Stadt mit häufigen Kontrollen und verstärkter staatlicher Aufsicht.





Für manche Besucher stellen Polizeipräsenz und Kontrollen innerhalb von Nachtlokalen eine Infragestellung von Privatsphäre und Diskretion dar. Während die Behörden die Einsätze als routinemäßige Polizeiarbeit verstehen, empfinden einige Touristen Bars als private Unternehmen und reagieren irritiert, wenn Kontrollen das vermeintlich unbeschwerte Urlaubserlebnis unterbrechen. „Wo ist meine Privatsphäre in Pattaya?“, fragte ein ausländischer Besucher. Ein anderer kritisierte, dass Inspektionen während des laufenden Betriebs durchgeführt würden und Gäste sich dadurch „eher beobachtet als willkommen“ fühlten.







Die Polizei hat bestätigt, dass solche Kontrollen auch künftig regelmäßig stattfinden werden, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und das sich wandelnde Image der Stadt zu schützen. Während Pattaya versucht, sich für eine breiter aufgestellte touristische Zukunft neu zu positionieren, wird der Gegensatz zwischen Fantasie und Kontrolle immer offensichtlicher – und wirft die Frage auf, ob es der Stadt gelingt, ihren Ruf aus der Vergangenheit mit ihren heutigen Ambitionen in Einklang zu bringen.



































