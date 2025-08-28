BBQ Buffet & Live-Musik im Thai Garden Resort Pattaya – Samstag, 30. August.

Genießen Sie ein exquisites Barbecue-Buffet mit frisch Gegrilltem, beliebten Thai-Spezialitäten, knackigen Salaten und köstlichen Desserts – alles, was das Herz begehrt, für nur 599 THB pro Person. Kinder (8–12 Jahre): nur 299 THB.

Samstag, 30. August | Beginn: 18:00 Uhr

Thai Garden Resort, 179/168 M5 North Pattaya Road, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand

Reservieren Sie jetzt: thaigarden.com/restaurant-reservations

Internationales Buffet, frische Gartenbrise und Live-Musik – die perfekte Samstagnacht!

Thai Garden Resort – Ihre Oase der Ruhe im Herzen von Pattaya.

Eingebettet in 25.000 qm tropische Gartenlandschaft bietet unser 4-Sterne-Resort eleganten Komfort, exzellente Einrichtungen und pure Entspannung. Buchen Sie Ihren Aufenthalt noch heute!



































