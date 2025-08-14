Bayerischer Buffet-Abend am Samstag, 16. August im Thai Garden Resort Pattaya

Erleben Sie einen Abend voller bayerischer Köstlichkeiten, internationaler Gerichte und Live-Musik in unserem tropischen Garten.

Preis: 599 THB pro Person | Kinder (8–12 Jahre) 299 THB

Kalte Vorspeisen: Salatbar, Hühnerleber-Parfait, Gurken-Dill-Salat, Caesar-Salat mit Huhn, Deutscher Kartoffelsalat, Thai-Rindfleischsalat

Suppen: Deutsche Erbsensuppe, Hühner-Gemüsesuppe

Hauptgerichte: Schweinshaxe, Sauerbraten, Schweinefleisch nach Züricher Art, gedünsteter Fisch mit Zitrone, Hähnchenschnitzel, Thüringer & Kalbswurst, Spinat au gratin, geschmorte Ente, Sauerkraut, Spätzle, Bratkartoffeln mit Speck

Spezialstation: Spanferkel

Desserts: Kuchen & Gebäck, frisches Obst, Eis

Live-Musik: Genießen Sie sanfte Klänge von Kelly Ford, Joy & Benjo in unserem tropischen Garten – entspannte Atmosphäre garantiert.

Datum: Samstag, 16. August | Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Thai Garden Resort, Pattaya

Jetzt reservieren: thaigarden.com/restaurant-reservations

Bayerische Klassiker, Gartengenuss und Live-Musik – Ihr perfekter Samstagabend!



































