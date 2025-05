Bangkok unter den schlimmsten Städten für Touristentricks – Mastercard warnt vor wachsender Betrugsgefahr

By

BANGKOK, Thailand – Thailands Hauptstadt, eines der beliebtesten Reiseziele weltweit, gerät zunehmend in den Fokus internationaler Warnungen: Laut einem neuen Bericht des Mastercard Economics Institute zählt Bangkok zu den Städten mit den höchsten Betrugsraten gegenüber Touristen. Besonders der Taxi- und Mietwagensektor sei stark betroffen – mit Fällen überhöhter Preise, manipulierten Taxametern und regelrechten Abzockmaschen.







Wie CNBC berichtet, zeigt die Studie, dass die Tourismusbranche mittlerweile zu den weltweit anfälligsten Sektoren für Betrug gehört. Während der Sommersaison 2024 stieg die Zahl gemeldeter Betrugsfälle um 18 %, während sie in der Wintersaison sogar um 28 % zunahm. In Bangkok entfallen laut Bericht 48 % aller gemeldeten Betrugsfälle auf Taxifahrer und Autovermietungen.

„Manchmal existiert die gebuchte Tour gar nicht – oder sie unterscheidet sich massiv von dem, was beworben wurde“, heißt es in der Analyse. Besonders häufig seien auch Fälle von gefälschten Reiseangeboten und unseriösen Reisebüros, die bis zu viermal häufiger auftreten als Betrug in anderen Branchen.



Im Gegensatz dazu verzeichneten Städte wie San Francisco, Seoul und Dublin die geringsten Betrugsraten. Hohe Fallzahlen meldeten hingegen Destinationen wie Cancún, Hanoi, Dhaka – und eben auch Bangkok.

Zudem stieg laut Bericht der Betrug bereits in der Reiseplanungsphase um über 12 %. Dazu zählen gefälschte Buchungsbestätigungen, manipulierte Reisebilder oder betrügerische Links, die sensible Bankdaten abgreifen sollen. Besonders während der Hauptreisezeiten sollten Urlauber bei scheinbar „unschlagbaren Angeboten“ wachsam sein.





Sicherheitsexperten raten Touristen, digitale Geldbörsen wie Apple Pay oder Google Wallet zu verwenden, Reisen über Kreditkarten mit Betrugsschutz zu buchen und eine Reiseversicherung abzuschließen. David Mann, Chefökonom für den Asien-Pazifik-Raum bei Mastercard, betont, dass sich die Betrugsmuster zwar je nach Stadt unterscheiden, Bangkok jedoch regelmäßig auf Risikolisten auftauche – vor allem wegen der Anzahl und Art der gemeldeten Vorfälle.

Während Thailand weiterhin Millionen von Touristen jährlich begrüßt, werfen die zunehmenden Berichte über Straßen- und Onlinebetrug einen Schatten auf das Image des Landes als Touristenparadies. Wer Bangkok besucht, sollte nicht nur Sonnencreme, sondern auch eine gesunde Portion Vorsicht im Gepäck haben.