Regnerische Woche in Sicht – Sollen Touristen in Pattaya und Bangkok den Regenschirm im Hotel lassen?

PATTAYA, Thailand – Eine nasse Woche steht bevor: Die thailändische Wetterbehörde warnt vor ausgedehnten Regenfällen, die insbesondere Bangkok, Pattaya und andere beliebte Reiseziele betreffen werden. Touristen sollten sich auf wechselhaftes Wetter einstellen – und den Regenschirm besser griffbereit halten.

Laut dem thailändischen Wetterdienst (TMD) sind zwischen dem 23. und 27. Mai in Bangkok und Umgebung bis zu 60 % der Gebiete von Gewittern betroffen, mit lokal schweren Regengüssen. Verantwortlich sind ein sich verstärkender Südwestmonsun sowie eine Tiefdruckrinne, die über Nord- und Südthailand zieht.







Infolge des anhaltenden Regens kann es vor allem in tief gelegenen Gegenden sowie in der Nähe von Hügeln und Wasserläufen zu Sturzfluten und Überschwemmungen kommen. Behörden raten Einheimischen wie Touristen dringend, überflutungsgefährdete Zonen während der Regenzeiten zu meiden und Wetterwarnungen genau zu verfolgen.

Für Besucher in Küstenstädten wie Pattaya gibt es jedoch auch Entwarnung: Die Bedingungen auf See – im Golf von Thailand und in der Andamanensee – gelten aktuell als weitgehend ruhig. Die Wellenhöhe beträgt meist etwa 1 Meter, kann aber in Gebieten mit Gewittern auf über 2 Meter steigen. Bootsbetreiber sind zur Vorsicht aufgerufen.



Touristen sollten laut Experten leichte Regenkleidung und einen Schirm dabeihaben, müssen aber nicht unbedingt alles ständig mit sich tragen – besonders nicht, wenn sich das Hotel in der Nähe befindet. Ein erfahrener Expat kommentierte trocken: „Es ist keine Schande, den Schirm im Hotel zu lassen – außer, man will mehr sehen als nur Einkaufszentren.“

Wer Ausflüge plant, sollte die Wetterprognosen tagesaktuell prüfen und Aktivitäten gegebenenfalls auf regenfreie Zeitfenster am Vormittag oder frühen Abend verlegen. Auch Landwirte im ganzen Land wurden aufgerufen, Feldfrüchte und Vieh vor wetterbedingten Schäden zu schützen.