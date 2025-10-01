Baht unter Druck nach Fitch-Abstufung – Märkte beobachten Politik und Fed

PATTAYA, Thailand – Das Kasikorn Research Center hebt mehrere Faktoren hervor, die in dieser Woche die thailändischen Märkte beeinflussen werden. Dazu zählen die Regierungserklärung im Parlament, laufende Gespräche zwischen der Bank of Thailand (BOT) und Goldhändlern, die Leistungsbilanzdaten für August, Statements der US-Notenbank (Fed) sowie Entwicklungen bei den Kapitalflüssen. Analysten erwarten, dass der Thai Baht zwischen 31,80 und 32,50 pro US-Dollar gehandelt wird, während der thailändische Aktienindex SET Unterstützung bei 1.270 und 1.245 Punkten und Widerstand bei 1.300 und 1.315 Punkten finden dürfte.





Letzte Woche fiel der Baht auf 32,32 pro Dollar, den niedrigsten Stand seit über zwei Wochen. Grund dafür waren schwächer als erwartete Exportzahlen und die Herabstufung des Ausblicks für Thailand durch Fitch Ratings auf „Negativ“. Zugleich stärkte sich der US-Dollar nach überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus den USA.

Für die Woche vom 29. September bis 3. Oktober prognostiziert die Kasikorn Bank eine Schwankungsbreite des Baht von 31,80–32,50 pro Dollar. Entscheidende Einflussfaktoren sind die Leistungsbilanz für August, die Ergebnisse der BOT-Gespräche mit Goldhändlern, der globale Goldpreis, Kapitalbewegungen aus dem Ausland sowie wichtige US-Wirtschaftsdaten, darunter PMI- und ISM-Indizes, Beschäftigungsberichte und Arbeitslosenanträge. Weitere internationale Indikatoren umfassen Verbraucher- und Erzeugerpreise in der Eurozone, PMI-Daten für Industrie und Dienstleistungen aus China, Japan und der Eurozone sowie Einzelhandels- und Industrieproduktionszahlen Japans für August.







Die thailändischen Aktienmärkte zeigten in der vergangenen Woche Volatilität. Der SET stieg zunächst nach Berichten über eine Sondersitzung des neuen Kabinetts, die Hoffnungen auf wirtschaftliche Anreize weckte. Gegen Ende der Woche fiel der Index jedoch wieder, beeinflusst von regionalen Markttendenzen und Sorgen über US-Importzölle auf Pharmazeutika, Lkw und Möbel ab 1. Oktober. Auch Fitchs negativer Ausblick übte zusätzlichen Druck auf den Markt aus.



Kasikorn Securities erwartet Unterstützung für den SET bei 1.270 und 1.245 Punkten, Widerstand bei 1.300 und 1.315 Punkten. Wichtige Treiber sind die bevorstehende Regierungserklärung, Fed-Kommunikationen und ausländische Kapitalbewegungen, ebenso wie entscheidende US-Wirtschaftsdaten zu Produktion, Dienstleistungen, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.

Weitere globale Faktoren sind die CPI-Daten der Eurozone für September, Erzeugerpreise im August, die PMI-Daten Japans und Chinas für Industrie und Dienstleistungen sowie die Einzelhandels- und Industrieproduktion Japans für August.



































