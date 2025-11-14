Authentisches deutsches Buffet & Live-Musik im Thai Garden Resort Pattaya

Tauchen Sie jeden Samstagabend ein in das Herz von Bayern – ganz ohne Pattaya zu verlassen!
Genießen Sie die echten Geschmacksrichtungen Deutschlands: von knusprigem Schweinebauch, goldbraunem Schnitzel und würzigem Sauerbraten bis hin zu süßen Köstlichkeiten wie Kaiserschmarrn und warmem Apfelstrudel.
Freuen Sie sich auf eine gemütliche, festliche Atmosphäre mit Live-Musik, freundlichem Service und einer großen Auswahl an internationalen und thailändischen Spezialitäten, die für jeden etwas bereithalten. Ideal für Freunde, Familie oder einen ausgelassenen Abend!
📅 Jeden Samstag
🕕 Ab 18:30 Uhr
💰 Nur 599 THB pro Person (Getränke nicht inbegriffen)
📍 Thai Garden Resort, Nord-Pattaya
🗺️ Hier auf Google Maps finden
👉 Jetzt Tisch reservieren: [email protected]
📞 +66 38 370 614 | WhatsApp +66 84 324 1098
🎵 Stoßen Sie mit uns an auf einen unvergesslichen bayerischen Abend in Pattaya – PROST! 🍻