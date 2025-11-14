Authentisches deutsches Buffet & Live-Musik im Thai Garden Resort Pattaya

Tauchen Sie jeden Samstagabend ein in das Herz von Bayern – ganz ohne Pattaya zu verlassen!

Genießen Sie die echten Geschmacksrichtungen Deutschlands: von knusprigem Schweinebauch, goldbraunem Schnitzel und würzigem Sauerbraten bis hin zu süßen Köstlichkeiten wie Kaiserschmarrn und warmem Apfelstrudel.

Freuen Sie sich auf eine gemütliche, festliche Atmosphäre mit Live-Musik, freundlichem Service und einer großen Auswahl an internationalen und thailändischen Spezialitäten, die für jeden etwas bereithalten. Ideal für Freunde, Familie oder einen ausgelassenen Abend!



📅 Jeden Samstag

🕕 Ab 18:30 Uhr

💰 Nur 599 THB pro Person (Getränke nicht inbegriffen)

📍 Thai Garden Resort, Nord-Pattaya

🗺️ Hier auf Google Maps finden

👉 Jetzt Tisch reservieren: [email protected]

📞 +66 38 370 614 | WhatsApp +66 84 324 1098

🎵 Stoßen Sie mit uns an auf einen unvergesslichen bayerischen Abend in Pattaya – PROST! 🍻
































