Australischer Tourist erleidet mysteriöse Kopfverletzungen in Pattayas Walking Street

PATTAYA, Thailand – Ein australischer Tourist wurde nach einem nächtlichen Vorfall in einer Bar auf der Walking Street in Pattaya mit mehreren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Falls.

Die Touristenpolizei auf der Walking Street erhielt gegen 23:00 Uhr am 23. März die Meldung, dass ein ausländischer Besucher in einem Unterhaltungsbetrieb in South Pattaya verletzt worden sei. Die Beamten eilten zum Einsatzort.

Beim Eintreffen versuchten die Polizisten zunächst, das Lokal zu betreten, wurden jedoch von Sicherheitspersonal am Eingang blockiert. Nach mehrmaligem Auffordern öffneten die Angestellten schließlich die Türen.

Der 55-jährige australische Tourist wies mehrere Kopfverletzungen auf, darunter Verletzungen an der Stirn mit starkem Blutverlust. Die Polizei leistete Erste Hilfe, bevor der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Laut Angaben des Barpersonals war der Tourist zusammen mit seinem Sohn ins Lokal gekommen und hatte Alkohol konsumiert. Er wirkte betrunken und sorgte für Unruhe, woraufhin Mitarbeiter ihn aufforderten, die Bar zu verlassen.

Die Angestellten berichteten, dass es zu einem Streit kam, als der Mann angeblich eine Rechnung über 1.070 Baht nicht bezahlen wollte. Sicherheitspersonal wurde hinzugezogen, um ihn hinauszubegleiten, und während der Auseinandersetzung soll der Tourist gestürzt sein und mit dem Kopf gegen eine Glasfläche gestoßen sein.



Die Polizei stellte jedoch fest, dass die Verletzungen des Mannes mehrfach waren, was Zweifel aufkommen lässt, ob sie allein durch den Sturz verursacht wurden. Die Beamten forderten das CCTV-Material des Lokals an, das jedoch noch nicht verfügbar war.

Manager und Sicherheitspersonal des Lokals wurden zur weiteren Befragung zur Polizeistation Pattaya gebracht. Auch der verletzte Tourist soll vernommen werden, sobald er dazu in der Lage ist.

Sollten Hinweise auf eine vorsätzliche Körperverletzung vorliegen, werden rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen eingeleitet.



































