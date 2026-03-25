Mann in Pattaya bei Trinkrunde von Fremdem am Hals verletzt

PATTAYA, Thailand – Eine nächtliche Trinkrunde endete in Gewalt, als ein Mann in den frühen Morgenstunden des 24. März während eines Streits mit einem Fremden am Hals verletzt wurde.

Rettungskräfte erhielten gegen 1:20 Uhr die Meldung über eine Auseinandersetzung mit einem scharfen Gegenstand hinter dem Deluxe Theatre an der Thepprasit Road in South Pattaya. Die Polizei von Pattaya City sowie Rettungspersonal eilten schnell zum Einsatzort.

Vor Ort fanden die Beamten einen 43-jährigen thailändischen Mann mit einer tiefen Halsverletzung, die offenbar durch ein scharfes Objekt verursacht wurde. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, bevor der Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Der mutmaßliche Angreifer, ein 40–45-jähriger stark alkoholisierter Thailänder, konnte noch am Tatort festgenommen werden. Bei einer kurzen Befragung gab der Verdächtige an, provoziert worden zu sein, konnte den Vorfall jedoch nicht klar schildern.







Sowohl Zeugen als auch das Opfer erklärten der Polizei, dass sie den Mann nicht kannten und zuvor keine Konflikte mit ihm hatten. Nach ihren Angaben wollte der Verdächtige an der Trinkrunde teilnehmen, als der 43-Jährige aufstand, um Essen vorzubereiten. Daraufhin soll der Angreifer plötzlich ein scharfes Objekt ergriffen und den Mann angegriffen haben, wodurch die Halsverletzung entstand.

Die Ermittler der Pattaya City Police Station sammeln weiterhin Beweise und befragen Zeugen, während die rechtlichen Schritte gegen den Verdächtigen voranschreiten.



































