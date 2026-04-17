Ausflugsboot am Koh-Larn-Pier gesunken – Pattayas Bürgermeister ordnet sofortige Maßnahmen an

PATTAYA, Thailand – Ein großes Ausflugsboot ist am Nachmittag des 15. April in der Nähe des Na-Baan-Piers auf Koh Larn gesunken, was eine umgehende Notfallreaktion der Behörden von Pattaya auslöste.

Gegen 16:00 Uhr wurden die Behörden von Pattaya durch das Katastrophenschutzpersonal auf Koh Larn darüber informiert, dass das Schiff in der Nähe des Hauptpiers von Na Baan gesunken sei.







Nach Eingang der Meldung ordnete Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet den sofortigen Einsatz des maritimen Katastrophenschutzteams der Stadt an. Das Rettungsboot 389 wurde zusammen mit 13 Einsatzkräften aus den Einheiten Pattaya und Jomtien zum Einsatzort entsandt, ausgestattet mit Tauchausrüstung und Wasserpumpen.

Erste Untersuchungen ergaben, dass es keine Verletzten oder Todesopfer gab.

Das gesunkene Boot blockierte jedoch den Zugang zum Pierbereich, weshalb vier Taucher unter Wasser geschickt wurden, um den Schaden zu begutachten und die nächsten Schritte zur Bergung und Räumung festzulegen.































