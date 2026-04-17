Alkoholkontrollen für Boots- und Bahtbusfahrer auf Koh Larn vor Wan Lai Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya hat im Vorfeld der bevorstehenden Wan-Lai-Feierlichkeiten die Sicherheitsmaßnahmen auf Koh Larn verstärkt und führt stichprobenartige Alkoholtests bei Bootsbetreibern und Fahrern öffentlicher Verkehrsmittel durch, um Touristen während der geschäftigen Feiertage zu schützen.

Unter der Leitung von Oberst Anek Srathongyu und Oberstleutnant Siriwat Khatchamat arbeiteten Verkehrspolizisten unter Führung von Amorntep Mai-ma gemeinsam mit der Touristenpolizei von Pattaya, regionalen Meeresbehörden, Vertretern der Koh-Larn-Gemeinde sowie lokalen Polizeiaufsichtsgremien zusammen.







Die Behörden führten stichprobenartige Alkoholkontrollen bei öffentlichen Bootsbetreibern und Transportanbietern auf Koh Larn durch und setzten gleichzeitig umfassendere Maßnahmen zur Kriminalprävention und -bekämpfung um, um die Sicherheit während Songkran zu erhöhen.

Strenge Kontrollen konzentrierten sich auf wichtige Verkehrsknotenpunkte wie den Na-Baan-Pier und den Tawaen-Beach-Pier sowie auf lokale Transportdienste wie Songthaews (Bahtbusse) und Motorradtaxis.

Nach Angaben der Behörden soll die Maßnahme das Vertrauen der Touristen stärken, die Koh Larn während der Feiertage und im Vorfeld von Wan Lai Pattaya am 19. April besuchen. Die Gesamtsituation blieb geordnet, größere Sicherheitsverstöße wurden nicht festgestellt.

Wan Lai Pattaya 2026 findet am 19. April statt und beginnt mit einer traditionellen Wassersegnungszeremonie im Wat Chaimongkol Royal Monastery von 08:00 bis 12:00 Uhr, gefolgt von Konzerten und Unterhaltungsprogrammen entlang der Pattaya Beach von Mittag bis 23:00 Uhr.

Die Beach Road wird von 12:00 bis Mitternacht für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung umfasst die gesamte drei Kilometer lange Strecke vom Dolphin-Kreisverkehr bis zur Wat-Chai-Kreuzung in Süd-Pattaya.































