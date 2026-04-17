Was Einwohner von Pattaya Besuchern vor den Wan-Lai-Feierlichkeiten raten

PATTAYA, Thailand – Während sich Pattaya auf die geschäftigsten Wan-Lai-Feierlichkeiten vom 17. bis 19. April vorbereitet, rufen Anwohner Besucher dazu auf, im Voraus zu planen und zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um während der groß angelegten Festlichkeiten sicher zu bleiben.

Es wird mit starkem Verkehrsaufkommen in der gesamten Stadt gerechnet, insbesondere rund um die Beach Road und die wichtigsten Veranstaltungsbereiche. Einheimische empfehlen, mehr Zeit für die Anreise einzuplanen und – wenn möglich – Fahrzeuge im Hotel stehen zu lassen oder Parkplätze außerhalb der Hauptzonen zu nutzen.







Auch Unterkünfte dürften knapp werden, da viele Hotels bereits im Vorfeld ausgebucht sind. Besucher werden daher gebeten, ihre Zimmer frühzeitig zu reservieren, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Zudem raten Einheimische dazu, etwas Bargeld mitzuführen, falls es zu Notfällen oder Problemen mit der Telefonbatterie kommt – insbesondere in stark frequentierten Bereichen, in denen digitale Zahlungen erschwert sein können.

Sicherheitsbedenken bleiben ein zentrales Thema während Wan Lai. Es wird davor gewarnt, große Eisblöcke oder Hochdruck-Wasserpistolen zu verwenden, da diese Verletzungen verursachen und zu Streitigkeiten führen können. Besucher sollten außerdem auf Taschendiebe achten, da große Menschenmengen häufig Gelegenheiten für Diebstähle bieten.



Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, keine Wasserspiele auf Fahrzeugdächern zu betreiben, da Ausrutschen und Stürze zu schweren Verletzungen führen können.

Angesichts der weiterhin sehr hohen Temperaturen warnen Anwohner zudem vor Hitzschlägen und empfehlen, direkte Sonneneinstrahlung während der heißesten Tageszeiten zu vermeiden.

Einheimische betonen, dass alle Wan Lai auf unterhaltsame und verantwortungsvolle Weise genießen sollten – unter Beachtung der eigenen Sicherheit und der der Mitmenschen.































