Auseinandersetzung vor Wohnhaus in Pattaya beunruhigt Familie und ruft Polizei auf den Plan

PATTAYA, Thailand – Ein Anwohner im Süden von Pattaya hat seinem Ärger Luft gemacht, nachdem es vor seinem Wohnhaus in der Soi Kor Pai 2 wiederholt zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen ist. Laut Angaben des Hausbesitzers zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, dass sich dort regelmäßig eine Gruppe von Transgender-Frauen trifft, um persönliche Streitigkeiten auszutragen, die häufig in handgreifliche Konflikte eskalieren.

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Morgen des 10. Januar und verursachte derart großen Lärm, dass der Vater des Hausbesitzers, der derzeit an Krebs erkrankt ist, davon aus dem Schlaf gerissen wurde. Die Familie beschreibt die Situation als äußerst belastend und spricht von anhaltender Störung der Ruhe und des Sicherheitsgefühls im eigenen Zuhause.







Der Hausbesitzer erklärt, dass es sich nicht um einen Einzelfall handle, sondern um wiederkehrende Vorfälle, die das tägliche Leben der Anwohner beeinträchtigen. Er fordert daher ein entschlossenes Eingreifen der Stadtpolizei von Pattaya, um die öffentliche Ordnung in der Gegend wiederherzustellen und weitere Eskalationen zu verhindern.

Bislang ist unklar, ob bereits Anzeigen erstattet wurden oder ob polizeiliche Maßnahmen gegen die Beteiligten eingeleitet wurden. Anwohner hoffen jedoch, dass die Behörden zeitnah reagieren, um die Sicherheit und Ruhe in dem Wohngebiet dauerhaft zu gewährleisten.



































