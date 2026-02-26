Chinesische Touristin aus dem Meer vor Pattaya Beach gerettet und ins Krankenhaus gebracht

PATTAYA, Thailand — Rettungskräfte eilten zu Hilfe, nachdem eine chinesische Touristin am 25. Februar nach einem Beinahe-Ertrinkungsunfall am Pattaya Beach Soi 2 aus dem Meer gezogen wurde.

Mitarbeiter der Stadt Pattaya koordinierten den Verkehr und räumten die Zufahrt für einen Krankenwagen frei, während Ersthelfer der Frau vor Ort dringend notwendige Erste Hilfe leisteten. Die Touristin wurde stabilisiert und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das Pattaya Memorial Hospital gebracht.

Zu ihrem aktuellen Zustand oder den genauen Umständen des Vorfalls machten die Behörden zunächst keine Angaben. Offizielle Stellen betonten erneut die Bedeutung der Badesicherheit, insbesondere bei wechselnden Seebedingungen.



































