Wilde Schlägerei unter russischen Touristen in Jomtien – Freund bei Schlichtungsversuch bewusstlos geschlagen

PATTAYA, Thailand – Vor einem Convenience-Store am Eingang der Jomtien Soi 15 kam es am späten Abend des 8. Januar zu chaotischen Szenen, als eine Gruppe russischer Touristen in eine heftige Schlägerei verwickelt war. Dabei wurden drei Männer verletzt.

Gegen 23 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über eine gewalttätige Auseinandersetzung ein. Beamte der Polizeistation Pattaya City rückten gemeinsam mit Rettungskräften der Sawang Boriboon Foundation zum Einsatzort aus. Dort fanden sie drei russische Touristen mit Verletzungen vor, deren Kleidung zerrissen war und deutliche Spuren eines Kampfes aufwies. Die Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, doch alle drei Männer lehnten einen Transport ins Krankenhaus ab.







Nach dem Eintreffen der Polizei setzten sich die Beteiligten zusammen, um die Situation zu beruhigen. Unterstützt wurden sie von vier weiteren Freunden aus ihrer siebenköpfigen Gruppe, darunter drei Frauen und ein Mann. Keiner der Beteiligten wollte Anzeige erstatten, woraufhin die Gruppe schließlich in ihre Unterkünfte zurückkehrte.

Augenzeugen berichteten, dass der Streit kurz nach dem Verlassen des Geschäfts ausbrach. Zwei Männer gerieten zunächst in eine heftige verbale Auseinandersetzung, bevor einer von ihnen eine Bierflasche auf den Boden schlug. Die Situation eskalierte rasch zu einer handfesten Prügelei, bei der die Kontrahenten einander über die Straße verfolgten. Freunde versuchten einzugreifen, doch einer von ihnen wurde ins Gesicht geschlagen, verlor das Bewusstsein und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Umstehende alarmierten daraufhin die Polizei.





Von Anwohnern aufgenommenes Videomaterial zeigt den hitzigen Wortwechsel und die anschließende Schlägerei sowie die Versuche von Freunden und Passanten, die Beteiligten zu trennen. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Bierflasche zum Schlag ausholt, während ein anderer beim Versuch zu schlichten bewusstlos zu Boden geht, begleitet von Schreien der anwesenden Frauen.



































