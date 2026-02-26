Deutscher Tourist lobt Pattaya-Polizei nach schnellen Festnahmen in Diebstahl- und Körperverletzungsfall

PATTAYA, Thailand — Ein deutscher Tourist hat die Polizei von Pattaya für ihr schnelles und koordiniertes Vorgehen gelobt, nachdem vier Transgender-Verdächtige im Zusammenhang mit einem Gelddiebstahl und einer anschließenden Körperverletzung nahe Pattaya Beach festgenommen wurden.

Gegen 16:00 Uhr am 24. Februar nahmen Beamte der Pattaya City Police gemeinsam mit der Tourist Police und der Einwanderungsbehörde von Chonburi vier Verdächtige im Alter zwischen 21 und 26 Jahren fest. Zwei weitere mutmaßlich Beteiligte sind weiterhin flüchtig und werden aktiv gesucht.







Auslöser der Ermittlungen war die Anzeige des 55-jährigen deutschen Staatsbürgers Markus, der meldete, dass Bargeld in Höhe von 35.000 Baht und 1.200 Euro aus einem Safe in seinem Hotelzimmer im The Edge Condominium an der Pattaya Second Road gestohlen worden sei. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:45 Uhr am 24. Februar.

Nach Angaben der Polizei hatte das Opfer zuvor zwei der Verdächtigen in sein Zimmer eingeladen. Währenddessen soll eine Person einen Umschlag mit Bargeld entdeckt und an sich genommen haben, als sich der Geschädigte im Badezimmer befand. Später verließen die Verdächtigen das Zimmer, nachdem eine Vereinbarung zwischen den Parteien geplatzt war. Die Polizei erklärte, die beiden Beschuldigten hätten gestanden, das gestohlene Geld unter sich aufgeteilt zu haben.



Nachdem er den Verlust bemerkt hatte, verfolgte Markus einen der Verdächtigen bis in den Bereich Pattaya Beach, wo er versuchte, die Person festzuhalten und die Polizei zu rufen. Laut Behörden rief der Verdächtige um Hilfe, woraufhin weitere Gruppenmitglieder eintrafen und das Opfer körperlich angriffen, wobei dieses verletzt wurde.

Die Polizei erhob gegen drei Verdächtige Anklage wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Verletzungsfolge, während zwei zusätzlich wegen gemeinschaftlichen nächtlichen Diebstahls in einer Wohnung beziehungsweise Hehlerei angeklagt sind. Alle Beschuldigten befinden sich weiterhin in Polizeigewahrsam und warten auf das weitere Verfahren.





Während der Vernehmung entschuldigten sich zwei der Verdächtigen beim Opfer und räumten ein, dass Habgier nach dem Anblick einer größeren Bargeldsumme das Motiv gewesen sei. Markus bedankte sich ausdrücklich für das schnelle Eingreifen der Pattaya-Polizei und erklärte, die Beamten hätten rasch und professionell gehandelt.

Er fügte hinzu, dass er noch in diesem Jahr nach Pattaya zurückkehren wolle und plane, den beteiligten Beamten als Zeichen seiner Dankbarkeit ein Geschenk zu überreichen.



































