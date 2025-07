Äthiopiens Tariku Abdi triumphiert beim Pattaya Marathon 2025 – Stadt bekräftigt Status als Sportzentrum

PATTAYA, Thailand – Der 32. Pattaya Marathon fand am 20. Juli seinen feierlichen Abschluss und zog eine beeindruckende Zahl an Läuferinnen und Läufern aus dem In- und Ausland an. Das Event, das vom 19. bis 20. Juli stattfand, brachte neue Dynamik in Pattaya und die Provinz Chonburi und sorgte zugleich für einen deutlichen Schub im lokalen Tourismus und in der Wirtschaft.

Der diesjährige Marathon auf internationalem Niveau war offiziell vom World Athletics Road Race Label zertifiziert und Teil des offiziellen Wettkampfkalenders der World Athletics Organisation. Diese Auszeichnung stärkte Pattayas Ruf als führendes „Sports Hub Destination“ in Südostasien.







Über den sportlichen Wettkampf hinaus wirkte sich die Veranstaltung positiv auf die gesamte Stadt aus: Sie lockte zahlreiche Touristen an und brachte erhebliche Einnahmen für lokale Unternehmen – von Hotels und Restaurants über den öffentlichen Nahverkehr bis hin zu Straßenhändlern. Schätzungen zufolge belebten die Ausgaben der Besucher am Marathonwochenende die regionale Wirtschaft deutlich.

Die Ausgabe 2025 markierte einen weiteren Meilenstein auf Pattayas Weg, sich als globaler Gastgeber für hochkarätige Laufveranstaltungen zu etablieren. Sie unterstrich das anhaltende Engagement der Stadt, nachhaltigen Sporttourismus als wichtigen Treiber für Einnahmen, Imagepflege und internationale Anerkennung Thailands zu fördern.



Rennergebnisse:

Gesamtwertung Herren – Vollmarathon (42,195 km)

Tariku Abdi (Äthiopien) – 2:25:03

Dereje Alemu Miko (Äthiopien) – 2:33:13

Kindu Tiruneh (Äthiopien) – 2:35:00

Edsel Moral (Philippinen) – 2:37:44

Masaki Kusumoto (Japan) – 2:38:45

Gesamtwertung Herren – Halbmarathon (20,85 km)

Muhia Kennedy Njogu (Kenia) – 1:04:49

Camren Brian Todd (USA) – 1:05:14

Muhia Alexander Njai (Kenia) – 1:06:28

Sanchai Namkhet (Thailand) – 1:10:20

Xin Yang (China) – 1:10:32





Gesamtwertung Damen – Vollmarathon

Haruna Takano (Japan) – 2:49:45

Ling Wu (China) – 2:51:46

Yesheemebet Taso (Äthiopien) – 2:55:47

Ornanong Wongsorn (Thailand) – 2:56:17

Birehan Marta Tinsae (Äthiopien) – 2:57:38

Top 3 Thailändische Herren – Vollmarathon

Jaran Jupor – 2:43:24

Thanathip Dichim – 2:44:31

Pecharat Khamhom – 2:48:41



Top 3 Thailändische Damen – Vollmarathon

Ornanong Wongsorn – 2:56:17

Soraya Tawong – 3:08:13

Suphansa Pholamai – 3:16:24

Top 5 Herren – Halbmarathon (Open Category)

Christopher Weeks (Großbritannien) – 1:19:14

Pongsucha Satukulsan (Thailand) – 1:19:30

Thanat Wutthithien (Philippinen) – 1:20:55

Kritsana Srikhwang (Thailand) – 1:22:14

Montol Buaruen (USA) – 1:23:04







Top 5 Damen – Halbmarathon (Open Category)

Lodkeo Inthakoumman (Laos) – 1:25:00

Linda Janthachit (Thailand) – 1:25:56

Artjoy Torregosa (Philippinen) – 1:27:08

Arunya Hinsui (Thailand) – 1:27:33

Bailey Sue Brinkerhoff (USA) – 1:27:57

Top 3 Thailändische Damen – Halbmarathon

Linda Janthachit – 1:25:56

Arunya Hinsui – 1:27:33

Charinya Kanchanasevee – 1:30:31