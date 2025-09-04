Anutin für viermonatige Amtszeit als Premierminister vorgesehen

BANGKOK, Thailand – Der letzte Versuch der amtierenden Übergangsregierung von Pheu Thai, den Aufstieg von Anutin Charnvirakul zum Premierminister zu blockieren, scheint gescheitert zu sein. Der geschäftsführende Premierminister Phumtam Wechayachai hatte die sofortige Auflösung des Parlaments und die Einberufung einer Neuwahl beantragt. Der Staatsrat erklärte jedoch, dass ein geschäftsführender oder amtierender Premier gemäß Artikel 103 der Verfassung nicht über diese Befugnis verfüge. Diese Ansicht wurde in einem Schreiben des Königlichen Sekretariats bestätigt, das auf ungelöste rechtliche Konflikte und Verfahrensunregelmäßigkeiten hinwies.



Das Repräsentantenhaus wird nun zusammentreten, um einen Premierminister zu wählen. Anutin von der Bhumjaithai-Partei verfügt nach einem schriftlichen Abkommen mit der größten Oppositionsgruppe, der Peoples Party, bereits über mehr als die Hälfte der Stimmen im Repräsentantenhaus. Hinzu kommt die stillschweigende Unterstützung kleinerer Parteien. Analysten gehen davon aus, dass die formale Abstimmung innerhalb weniger Tage stattfinden wird, sobald der Sprecher des Hauses und die Fraktionsführer einen Termin vereinbart haben. Anutin kann auf 298 Stimmen von insgesamt 492 zählen.



Seine Amtszeit wird jedoch auf vier Monate begrenzt sein, bis er gemäß dem Memorandum of Understanding oder der Vereinbarung mit der Peoples Party Neuwahlen ausrufen muss. Die Agenda in dieser kurzen Zeitspanne wird im Wesentlichen inländischer Natur sein, einschließlich der Vorbereitung eines nationalen Referendums zur Änderung der Verfassung. Das Abkommen selbst ist ungewöhnlich, da die Peoples Party darauf besteht, formal in der Opposition zu bleiben, aber bei entscheidenden Abstimmungen die Regierung unterstützt – ein duales Rollenmodell ohne historische Präzedenz in Thailand.





Alle Parteien werden die kommenden vier Monate nutzen, um sich auf die Parlamentswahl vorzubereiten. Die Peoples Party, populistisch und liberal, hofft, Pheu Thai abzulösen, das nach politischen Fehlern und Misserfolgen in den Provinzen an Unterstützung verloren hat. Pheu Thai verfügt jedoch weiterhin über einflussreiche Unterstützer, insbesondere im Norden, und darf nicht abgeschrieben werden. Anutins Bhumjaithai-Partei ist royalistisch und konservativ, war aber maßgeblich für die Entfernung von Cannabis von der Liste der Betäubungsmittel im Jahr 2022 verantwortlich.







Anutin selbst hatte in mehreren früheren Regierungen unter Thaksin Shinawatra, General Prayut Chan-o-cha und Paetongtarn Shinawatra verschiedene Kabinettsämter inne. Der designierte Premier ist mit parlamentarischen Manövern bestens vertraut. Analysten sehen die Neuwahlen nach vier Monaten als sicher an, da Bhumjaithai ohne die Unterstützung der Peoples Party nicht über genügend Stimmen verfügen wird. Jede kurzfristige politische Taktik im neuen Jahr könnte zudem eine neue, äußerst unerwünschte Krise auslösen, während die Wirtschaft des Landes ohnehin schwächelt.



































