Anhaltende Regenstürme in Pattaya sorgen für Beeinträchtigungen – Meteorologen warnen landesweit vor Sturzflutgefahr

PATTAYA, Thailand – Anhaltende Regenfälle setzen Pattaya und die umliegenden Gebiete weiter unter Wasser. Während sich die Niederschläge auf weite Teile Thailands ausdehnen, warnen Meteorologen vor erhöhter Gefahr durch Sturzfluten und Erdrutsche – insbesondere im Süden und Westen des Landes.







In Pattaya führten die tagelangen Regenfälle bereits zu überfluteten Straßen, Verkehrsbehinderungen und Sorgen um mögliche Überschwemmungen. Obwohl bislang keine schweren Schäden gemeldet wurden, mahnen die Behörden zur Vorsicht – besonders für Bewohner in der Nähe von Kanälen, Hängen und natürlichen Wasserläufen.

Laut der 24-Stunden-Prognose des thailändischen Meteorologischen Amts wird starker Regen in den nördlichen, nordöstlichen, zentralen, östlichen und südlichen Regionen erwartet. Der anhaltende Südwestmonsun über der Andamanensee und Thailand, in Verbindung mit südöstlichen Winden über dem Golf von Thailand, sorgt für erhöhte Instabilität und flächendeckenden Niederschlag.



Sturzflutwarnung für den Süden und Westen

Besonders betroffen sind die südlichen und westlichen Regionen, wo die Meteorologen eindringlich vor Sturzfluten und Hangwasser warnen – vor allem in Tieflandgebieten und an Berghängen, wo der Boden bereits stark durchnässt ist. Die Behörden raten zur Wachsamkeit und empfehlen, gefährdete Gebiete vorübergehend zu meiden.

Für Pattaya und die Provinz Chonburi wird Gewittertätigkeit in etwa 70 % der Region erwartet, mit lokalem Starkregen. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 24–26 °C und steigen tagsüber auf bis zu 34 °C. Die südöstlichen Winde erreichen Geschwindigkeiten von 15–30 km/h. An den Küsten muss bei Gewittern mit Wellen über 2 Meter gerechnet werden.



Vorsicht auf See: Kleine Boote sollen an Land bleiben

Das Meteorologische Amt rät allen Seefahrern im Golf von Thailand und der Andamanensee zu äußerster Vorsicht. Während in der Andamanensee Wellenhöhen von 1–2 Metern üblich sind, können sie in Gewitterzonen deutlich höher ausfallen. Kleinere Boote sollten bei Sturmwarnung an Land bleiben.





Breit angelegte Wetterwarnung für das ganze Land

Bangkok und Umgebung: 80 % Gewitterwahrscheinlichkeit, örtlich starke Regenfälle.

Nordthailand: 60 % Gewitterwahrscheinlichkeit, besonders in Chiang Mai, Lampang und Tak.

Nordostthailand: 60 % Gewitterrisiko mit Starkregen in Ubon Ratchathani und Khon Kaen.

Südthailand (beide Küsten): 70 % Gewitterdeckung, mit kräftigem Regen vor allem in Ranong, Phuket und Surat Thani.







Die Behörden verfolgen die Wetterlage kontinuierlich und rufen die Bevölkerung dazu auf, aktuelle Warnmeldungen zu beachten, überflutete Straßen zu meiden und sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten.

Bewohner in Pattaya und anderen Küstenstädten sollten bei Starkregen möglichst zuhause bleiben, bewegliche Gegenstände sichern und sicherstellen, dass Entwässerungssysteme frei sind. Mit dem Einsetzen der Regenzeit wird Wachsamkeit zur wichtigsten Maßnahme für Sicherheit und Schutz.