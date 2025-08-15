Amerikanischer Motorradfahrer macht junge Schülerin für Unfall in Pattaya verantwortlich

PATTAYA, Thailand – Am 13. August gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der Sukhumvit Road vor dem Na Jomtien Tempel, kurz vor der Kreuzung beim Büro des Zweiten Generalstaatsanwalts, ein schwerer Unfall, als ein Yamaha NMAX 155 cc Motorrad ein 13-jähriges Mädchen erfasste.

Der Fahrer, ein etwa 40-jähriger Amerikaner, gab seinen Namen nicht preis, behauptete jedoch, das Mädchen sei plötzlich auf die Straße gelaufen, was zur Kollision führte. Der Aufprall ließ das Motorrad fast 100 Meter weit schleudern und beschädigte die linke Seite des Fahrzeugs erheblich.







Das Opfer, eine Erstklässlerin an der Mathayom-Schule Sattahip Witthayakhom, erlitt eine schwere Verletzung am rechten Knöchel, der vermutlich gebrochen ist, sowie Abschürfungen im Gesicht. Ihre Großmutter leistete vor Ort Erste Hilfe, bevor Rettungsfreiwillige eintrafen und das Mädchen ins Bangkok Pattaya Hospital transportierten.

Die Polizei unter der Leitung von Sub-Lt. Arthit Sanpanya von der Na Jomtien Police Station dokumentierte den Unfallort und befragte den Fahrer, der sich nun rechtlichen Verfahren wegen des Unfalls stellen muss.



































