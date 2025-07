Amerikaner in Pattaya ausgeraubt und verletzt – 3.000 Baht gestohlen, Kopfplatzwunde durch Flaschenhieb

PATTAYA, Thailand – Ein früher Morgenspaziergang am Strand endete für einen amerikanischen Touristen am 15. Juli blutig: Zwei als Transgender identifizierte Personen versuchten zunächst, ihm Geld zu stehlen, bevor einer der Täter ihn mit einer Flasche am Kopf verletzte. Der Vorfall ereignete sich gegen 5 Uhr morgens in der Soi Pattaya Beach 6/1 und verstärkt die Sorge über zunehmende Übergriffe auf Touristen in den Nacht- und frühen Morgenstunden.

Laut Polizeibericht wurde der Tourist von zwei aufreizend gekleideten Transgender-Personen angesprochen, die ihm Gesellschaft anboten. Während des Kontakts griff einer der Täter in die Hosentasche des Mannes und entwendete 3.000 Baht Bargeld. Als der Tourist den Diebstahl bemerkte und sein Geld zurückforderte, eskalierte die Situation: Aus dem zunächst verbalen Streit wurde eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der Tourist mit einer Flasche am Kopf getroffen wurde und eine blutende Platzwunde erlitt.







Dem verletzten Mann gelang es, zu fliehen und bei einem Passanten Hilfe zu suchen, der ihn anschließend zur Polizeistation Pattaya brachte. Dort erstattete er Anzeige bei Pol. Capt. Chanan Kesornbua, stellvertretender Ermittlungsleiter der Stadtpolizei Pattaya.

Die Polizei prüft derzeit Videoaufnahmen von Überwachungskameras in der Umgebung und fahndet intensiv nach den beiden Tatverdächtigen. Der Vorfall wird als schwerer Diebstahl mit Körperverletzung eingestuft. Laut Polizei sollen nun verstärkt Beamte in bekannten Problemzonen entlang der Strandpromenade patrouillieren.



Der Fall ist kein Einzelfall: Immer häufiger werden in Pattaya Vorfälle gemeldet, bei denen Touristen – vor allem in den frühen Morgenstunden – Opfer von Taschendiebstählen, Betrug oder gewalttätigen Angriffen werden. Während Pattaya nach wie vor zu Thailands beliebtesten Reisezielen zählt, warnen Anwohner und Geschäftsleute, dass das Image der Stadt durch solche Vorfälle Schaden nehmen könnte.

„Stranddiebstähle sind längst kein Einzelfall mehr“, sagte ein Hotelbetreiber. „Es passiert immer öfter – und das kostet Vertrauen.“

Die Polizei rät Touristen, in den späten Nachtstunden abgelegene Gassen zu meiden, auf ihre Wertsachen zu achten und verdächtige Situationen sofort zu melden. Die Beamten haben zugesagt, die Präsenz zu verstärken und die Täter schnell zur Rechenschaft zu ziehen.