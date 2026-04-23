Betrunkener chinesischer Tourist in Pattaya festgenommen – Vorwurf der Belästigung und Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften

PATTAYA, Thailand – Ein chinesischer Tourist wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er in den frühen Morgenstunden des 22. April in einem Nachtclub in Süd-Pattaya zwei junge Frauen unsittlich berührt und sich mit Sicherheitskräften angelegt haben soll.

Die Polizei wurde gegen 1 Uhr morgens zu einem Unterhaltungslokal an der South Pattaya Road gerufen, nachdem es Berichte über eine Störung und eine verletzte Person gegeben hatte.

Beim Eintreffen fanden die Beamten Sicherheitskräfte vor, die einen stark alkoholisierten Mann festhielten, der sich Berichten zufolge aggressiv verhielt und lautstark schrie. Zwei junge thailändische Frauen befanden sich ebenfalls vor Ort und gaben später Aussagen bei der Polizei ab.







Der Mann wurde zur Polizeiwache Pattaya City gebracht, wo er weiterhin durch aggressives Verhalten auffiel. Rettungskräfte versorgten ihn später wegen einer Schnittverletzung über der linken Augenbraue, nachdem Blut an seinem Gesicht und seiner Kleidung festgestellt worden war.

Die beiden Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren erklärten, sie hätten vor dem Nachtclub gewartet, als der Mann sie belästigt und eine von ihnen wiederholt unsittlich berührt habe. Zunächst hätten sie versucht, das Verhalten zu ignorieren, wandten sich jedoch nach mehreren Vorfällen an das Sicherheitspersonal.

Während der Konfrontation sei der Mann aggressiv geworden, habe versucht, nach Personen zu treten und ein Glas in Richtung der Frauen zu werfen, bevor es zu einem Gerangel mit den Sicherheitskräften kam.

Die Frauen kündigten an, rechtliche Schritte einzuleiten, und betonten, dass ein solches Verhalten nicht toleriert werden dürfe – unabhängig davon, wer daran beteiligt sei.

Die Polizei erklärte, dass Videoaufnahmen aus dem Inneren des Lokals überprüft werden, um den Vorfall vollständig aufzuklären und Fairness für alle Beteiligten sicherzustellen. Der Mann bleibt zunächst in Gewahrsam, bis er wieder nüchtern ist und weiter befragt werden kann.

















































