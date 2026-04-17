Pattaya bereitet sich auf Thailand Extreme Fest 2026 vor – Athleten kämpfen um Plätze für die Asienspiele

PATTAYA, Thailand – Pattaya bereitet sich auf die dritte Ausgabe des Thailand Extreme Fest 2026 vor, bei dem Spitzensportler aus dem ganzen Land um Plätze in der thailändischen Nationalmannschaft für die Asienspiele 2026 in Japan kämpfen werden.

Die Veranstaltung wird von der Extreme Sports Association of Thailand in Zusammenarbeit mit der Stadt Pattaya organisiert und findet vom 24. bis 26. April statt. Erwartet wird die Teilnahme einiger der besten Extremsporttalente des Landes.







Insgesamt werden sieben Disziplinen ausgetragen:

Skateboard

• BMX

• Roller Freestyle

• Inline Freestyle

• Cable Wake Skate

• Cable Wakeboard

• Skateboard Downhill

Die Wettkämpfe werden an wichtigen Veranstaltungsorten in Pattaya ausgetragen, darunter Central Pattaya, der Thai Wake Park Pattaya sowie der Naklua Chalermprakiat Public Park.

Das Festival bietet jungen Athleten die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich für die Teilnahme an den Asienspielen zu qualifizieren. Gleichzeitig haben Zuschauer die Gelegenheit, einige der besten Extremsportler Thailands live zu erleben.































