Stadtväter sind dahinter, dass Gesichtsmasken auch im Freien getragen werden

Ein Vorfall, der sich am 24. Mai 2021 am Strand ereignete, wurde in den Sozialmedien breitgetreten.

Eine ältere Frau machte Gymnastikübungen am Strand. Sie wurde dabei von einem Sicherheitsbeamten der Stadtverwaltung beobachtet und da sie keine Maske trug, verlangte er, dass sie zur Sicherheit Anderer, eine aufsetzt. Die Frau allerdings wollte dies nicht und das führte zu einer heftigen Auseinandersetzung.







Nach diesem Vorfall sprachen Journalisten mit Einheimischen darüber und holten deren Meinung ein. Der Tenor dieser Befragung war, dass die meisten, die am Strand Sport betreiben, sich an die Vorschriften halten. Allerdings soll es etliche geben, die sich vehement dagegen wehren.

Eine Dame sagte, dass sie regelmäßig am Strand Sport betreibe und da die Maske sie beim Atmen behindere, trage sie einfach eine dünnere….Glaubwürdige Argumentation? Irgend was kann doch dabei nicht stimmen!







Polizeimajor Jeerawat Sukontasap, der für die Sicherheit der Stadt verantwortlich ist, sagte dazu: „Das Gesetz schreibt vor, dass jeder Masken in der Öffentlichkeit zu tragen hat. Alkoholgenuss am Strand ist strikt verboten genauso wie auch Gruppenbildung. Ich habe alle meine Beamten aufgefordert, streng darauf zu achten. Es sollen keine harten Strafen und Maßnahmen erfolgen, außer jemand macht es mit Absicht immer wieder.“



