120 Partygäste werden verhaftet

An die 120 Ausländer und Thais wurden am 25. Und 25. Juli 2021 bei einer Hausdurchsuchung im The Garden 168 und im Mo Salah verhaftet, da sie sich ohne Masken und mit Alkohol und Shisha vergnügten.

Nachbarn hatten der Polizei den Tipp gegeben, da es sich bei den Gästen meist um Ausländer und Thai Frauen handelte, die, wie vermutet wurde, Corona nur so vor sich herspritzten…







Weitere 20 Personen, die gegen das Corona Gesetz handelten, wurden am Strand verhaftet.

The operation was not easy, particularly at the four-story Mo Saleh on Walking Street where European men tried to escape on the roof or unsuccessfully hid under plants or in restrooms. None escaped.







Alle Verhafteten sowie die 26 Beamten, mussten sich anschließend einem Corona Test im Banglamung Hospital unterwerfen. Jene die positiv getestet wurden, wurden in ein Feldlazarett gebracht.

Danach wartet auf alle eine saftige Strafe, da sie den Vorgaben der Regierung zuwider handelten.









